Spieler mit neuen Aufgaben: Erfolg des TSV 1865 Murnau ist mehr als die Summe Einzelner Duell mit formschwächstem Team

Nur weil man sich in Murnau an die Zahlen gewöhnt hat, sind sie noch lange nicht normal. TSV-Coach Sven Teichmann treibt das Jugendexperiment im Endspurt des Fußballjahres 2022 auf die Spitze.

Murnau – Zuletzt in Aubing standen acht Mann aus den Jahrgängen 2003 und 2004 auf dem Feld. Jünger geht’s nimmer. Die Saison der Murnauer hat den Verlauf genommen, den eigentlich alle vorhergesehen hatten. Mit einer feinen Note: Mal wieder überholt sich die Jugend selbst in ihrer Entwicklung. Teichmann könnte zu jedem einzelnen seiner jungen Männer ein Fortschritts-Portfolio vorlegen, das die Stufen dokumentiert. Im Fall von Julius Heinen fiel ihm beim Videoschauen auf, wie der doch tatsächlich Kommandos und Hinweise an seine Nebenmänner kommunizierte. Nicht laut, weil er nicht der Typ dafür ist, „aber er hat gesprochen“, lobt sein Coach. Bei Tadeus Henn, dem Techniker, beobachtete er physische Elemente, die so einer zerbrechlich wirkenden Statur nicht zuzutrauen sind.

Und dann ist da noch der Aufstieg von Fabian Erhard, Entdeckung der Hinrunde. Der Zwei-Meter-Stürmer überzeugte erst mit Trainingsfleiß. Als ihn die Coaches für Spielpraxis in die Reserve steckten, „hat er’s komischerweise nie auf die Platte gebracht“, sagt Teichmann. Andere hätten seinen Fall abgehakt mit dem Verweis: noch nicht reif genug. In Murnau wählten sie den unorthodoxen Weg und steckten Erhard einfach in die Bezirksliga. Mit drei Toren in vier Spielen sprengte er sämtliche Erwartungen. Bei ihm bemisst sich der Wert jedoch nicht am nackten Zahlenwerk. Um ihn und seinen Einfluss zu greifen, muss man die Murnauer Fußball spielen sehen.

Fabian Erhard - der deutsche Peter Crouch