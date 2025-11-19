Nils Barrasch ist der aktuelle Interviewpartner in unserer Rubrik „Drei Fragen an…“. – Foto: Moritz Fürste

Spieler mit Erfahrung „Drei Fragen an …“ Nils Barrasch

Auch mit 36 Jahren wird Nils Barrasch beim ASC Cranz-Estebrügge in allen Teams gebraucht. Dank seiner Erfahrung kann er noch überall helfen. Wie er überhaupt ins Alte Land kam und was er noch für eine Tätigkeit beim ASC ausübt, hat er uns erzählt.

Seit 2018 taucht dein Name meistens beim ASC Cranz-Estebrügge auf. Wo hast du vorher gespielt? Wie bist du beim ASC gelandet? Ich habe vorher beim SC Eilbek in der Hamburger Bezirksliga gekickt. Durch einen Umzug mit meiner Familie nach Horneburg war klar, dass der Weg nach Hamburg zum Fussi zu weit sein wird. Und da ich definitiv noch nicht ohne Fußball kann, musste ein neuer Verein her. Da kam dann mein Schwager ins Spiel, der schon beim ASC spielte. Nach einem Probetraining war sofort klar, das wird mein neuer Verein. Ich wurde direkt sehr herzlich empfangen, was mir die Entscheidung sehr leicht machte, gleich dem Verein beizutreten.

Beim ASC wechselst du viel zwischen den einzelnen Teams. Wie kommt das? Hast du kein festes Team in deinem höheren Alter? Ich habe damals in der dritten Mannschaft angefangen und bin immer noch Spieler der dritten Herren, aber ich denke, durch meine jahrelange Erfahrung auf und neben dem Platz kann ich den anderen Teams im Verein weiterhelfen. Ich denke, die anderen Trainer sind ganz froh, wenn man auf so einen alten Hasen ab und zu mal zurückgreifen kann. Also helfe ich da, wo ich kann, gerne aus, solange der Körper das Ganze noch mitmacht.