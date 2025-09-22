"Spieler in Schwitzkasten genommen und dreimal ins Gesicht geschlagen"

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende zu einem Vorfall bei einem Spiel mit:

"Urteil zum Spielabbruch in der Kreisliga B

Mit dem am 14.09.2025 abgebrochenen Spiel der Kreisliga B6 im Bezirk Enz/Murr hat sich das Sportgericht Enz/Murr in einer Kammersitzung am 22.09.2025 befasst.

Der Schiedsrichter hatte die Partie kurz vor der Halbzeit abgebrochen, nachdem ein Spieler des TSV Enzweihingen II seinen Gegenspieler in den Schwitzkasten genommen, ihm die Luft abgedrückt und ihm zudem dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

Nach Auswertung der vorliegenden Berichte und Stellungnahmen hat das Sportgericht ein Urteil in Bezug auf den Spieler sowie die Spielwertung gefällt:

Der Spieler wird für diese Tätlichkeit bis einschließlich 13.09.2027 gesperrt und muss darüber hinaus an einem Gewaltpräventionsseminar teilnehmen.

Das abgebrochene Spiel wird für den TSV Enzweihingen II mit 0 Punkten und 0:3 Toren als verloren, für den SV Sternenfels mit 3 Punkten und 3:0 Toren als gewonnen gewertet.

Mit diesem Urteil hat das Sportgericht Enz/Murr ein deutliches Zeichen gesetzt: Gewalt auf den Sportplätzen ist nicht hinnehmbar und hat entsprechende Konsequenzen."

