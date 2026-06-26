Spieler gesucht: So baut Blau-Weiß Friesdorf an seinem Landesligakader Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist in die Landesliga aufgestiegen und sucht nun über offene Trainingseinheiten neue Spieler. Trainer Farbod Khosravani erklärt, wie sich interessierte Akteure bewerben können. von Niklas Bien · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

Farbod Khosravani ist seit 2025 beim FC Blau-Weiß Friesdorf – Foto: Boris Hempel

Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist nach zwei Jahren in der Bezirksliga wieder zurück in der Landesliga. "Der Aufstieg bedeutet dem Verein sehr viel. Die Bezirksliga war für Blau-Weiß Friesdorf die niedrigste Spielklasse, in der der Verein seit vielen Jahren gespielt hat. Umso schöner ist es, nun wieder höherklassig vertreten zu sein und den nächsten Schritt zurück in Richtung der früheren sportlichen Heimat zu machen", sagt Farbod Khosravani, der den früheren Fünftligisten zusammen mit Thomas Huhn in die Landesliga geführt hat. Friesdorf hatte von 2015 bis 2023 durchgehend in der Mittelrheinliga gespielt. Nach dem Absturz über zwei Ligen geht es nun wieder in die andere Richtung.

Friesdorf sucht Spieler über freie Trainings Das klare Ziel des Aufsteigers: "Den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern und uns Schritt für Schritt in der Landesliga zu etablieren", Damit das gelingt, schraubt Friesdorf aktuell noch am Kader – und lädt zu freien Trainingseinheiten. "Wir haben bereits eine etablierte Mannschaft und suchen gezielt Spieler, die sowohl sportlich als auch charakterlich zu BW Friesdorf passen", erklärt Khosravani: "Uns zeichnet eine starke Gemeinschaft aus. Wir sind ein eingeschworenes Team."

Der Aufstiegskader des FC Blau-Weiß Friesdorf – Foto: Blau-Weiß Friesdorf