Spieler gesucht: So baut Blau-Weiß Friesdorf an seinem Landesligakader

Der FC Blau-Weiß Friesdorf ist nach zwei Jahren in der Bezirksliga wieder zurück in der Landesliga. "Der Aufstieg bedeutet dem Verein sehr viel. Die Bezirksliga war für Blau-Weiß Friesdorf die niedrigste Spielklasse, in der der Verein seit vielen Jahren gespielt hat. Umso schöner ist es, nun wieder höherklassig vertreten zu sein und den nächsten Schritt zurück in Richtung der früheren sportlichen Heimat zu machen", sagt Farbod Khosravani, der den früheren Fünftligisten zusammen mit Thomas Huhn in die Landesliga geführt hat. Friesdorf hatte von 2015 bis 2023 durchgehend in der Mittelrheinliga gespielt. Nach dem Absturz über zwei Ligen geht es nun wieder in die andere Richtung.
Das klare Ziel des Aufsteigers: "Den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu sichern und uns Schritt für Schritt in der Landesliga zu etablieren", Damit das gelingt, schraubt Friesdorf aktuell noch am Kader – und lädt zu freien Trainingseinheiten. "Wir haben bereits eine etablierte Mannschaft und suchen gezielt Spieler, die sowohl sportlich als auch charakterlich zu BW Friesdorf passen", erklärt Khosravani: "Uns zeichnet eine starke Gemeinschaft aus. Wir sind ein eingeschworenes Team."
Um den Aufstiegskader noch weiter zu verstärken, suchen die Blau-Weißen vor allem zwei Spielerprofile, wie der 43-Jährige erklärt: "Besonders interessant sind für uns Spieler mit Erfahrung in der Landesliga oder höher. Gleichzeitig möchten wir auch talentierten Spielern aus der A-Jugend-Mittelrheinliga die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in den Seniorenbereich zu machen", so Khosravani.
Ab dem 1. Juli lädt der Neu-Landesligist, an freien Trainingseinheiten teilzunehmen. Das Trainerteam aus Khosravani und Huhn nimmt Bewerbungen per Mail unter probetraining.friesdorf@web.de entgegen.
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