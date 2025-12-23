Spieler gesucht für Ü32-Neugründung beim TSV Allach 09

Gesucht sind gute Kicker im besten Alter, die noch Spaß am Fußballspielen und Feiern haben, ohne dass es in Stress ausartet.

Wir bieten ein top Team, in dem's absolut passt, in dem eine gute Mischung aus Spaß, Feiern, Teamgeist und Ehrgeiz herrscht. Eine hervorragend gepflegte Anlage mit 2 Rasenplätzen und einem neuen Kunstrasen, die dem Verein zur Alleinnutzung gehört, incl. einem sehr gemütlichen Vereinsheim, das ist unsere Heimat in Allach am nord-westlichen Stadtrand von München direkt an der Grenze zu Karlsfeld.