Spieler gesucht für Ü32-Neugründung beim TSV Allach 09

Gesucht sind gute Kicker im besten Alter, die noch Spaß am Fußballspielen und Feiern haben, ohne dass es in Stress ausartet.
Wir bieten ein top Team, in dem's absolut passt, in dem eine gute Mischung aus Spaß, Feiern, Teamgeist und Ehrgeiz herrscht. Eine hervorragend gepflegte Anlage mit 2 Rasenplätzen und einem neuen Kunstrasen, die dem Verein zur Alleinnutzung gehört, incl. einem sehr gemütlichen Vereinsheim, das ist unsere Heimat in Allach am nord-westlichen Stadtrand von München direkt an der Grenze zu Karlsfeld.
Spielberechtigt ab 01.01.26 ist jeder Spieler ab Jahrgang 1994 und älter. Es gilt das BFV-Privatspielrecht, es gibt also weder Wechselfristen, noch Sperren oder Ablösen. Anmelden und dabei sein!
Wir trainieren ab 07.01.26 jeden Mittwoch um 19.30, die Heimspiele finden an Freitagen um 19.00 statt, damit das Wochenende frei ist.
Neugierig geworden? Dann melde Dich gerne mit einer kurzen Beschreibung von Dir.
LG Chris