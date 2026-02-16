 2026-02-09T08:36:21.830Z

Vereinsnachrichten

Spieler gesucht – 2. Herren des FSV Union Fürstenwalde

von Daniel Tübbecke · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

FSV Union II

Spieler gesucht – 2. Herren des FSV Union Fürstenwalde

Wir suchen Verstärkung für unsere 2. Herren in der Landesklasse Ost.

Gesucht werden Spieler mit mindestens Kreisoberliga-Erfahrung. Wenn du weißt, was körperlicher Männerfußball bedeutet, taktische Disziplin kein Fremdwort ist und du regelmäßig trainieren willst, passt du ins Profil.

Was wir bieten:

  • ambitionierten Spielbetrieb in der Landesklasse Ost
  • Training und Heimspiele auf Naturrasen
  • klare Abläufe und verbindliche Strukturen
  • eine Mannschaft mit Zusammenhalt und Anspruch

Wichtig sind Zuverlässigkeit, Einsatz und Teamfähigkeit. Alles andere kann man klären.

Interesse? Dann melde dich für ein Probetraining.

Ansprechpartner:

Daniel 0176 63892204 (auch gerne per Whats App)

oder d.tuebbecke@fsvunion.de