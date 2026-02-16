Spieler gesucht – 2. Herren des FSV Union Fürstenwalde

von Daniel Tübbecke · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

Wir suchen Verstärkung für unsere 2. Herren in der Landesklasse Ost.

Was wir bieten:

Gesucht werden Spieler mit mindestens Kreisoberliga-Erfahrung. Wenn du weißt, was körperlicher Männerfußball bedeutet, taktische Disziplin kein Fremdwort ist und du regelmäßig trainieren willst, passt du ins Profil.

ambitionierten Spielbetrieb in der Landesklasse Ost

Training und Heimspiele auf Naturrasen

klare Abläufe und verbindliche Strukturen

eine Mannschaft mit Zusammenhalt und Anspruch

Wichtig sind Zuverlässigkeit, Einsatz und Teamfähigkeit. Alles andere kann man klären.

Interesse? Dann melde dich für ein Probetraining.

Ansprechpartner:

Daniel 0176 63892204 (auch gerne per Whats App)

oder d.tuebbecke@fsvunion.de