Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Spieler gesucht – 2. Herren des FSV Union Fürstenwalde
Spieler gesucht – 2. Herren des FSV Union Fürstenwalde
Wir suchen Verstärkung für unsere 2. Herren in der Landesklasse Ost.
Gesucht werden Spieler mit mindestens Kreisoberliga-Erfahrung. Wenn du weißt, was körperlicher Männerfußball bedeutet, taktische Disziplin kein Fremdwort ist und du regelmäßig trainieren willst, passt du ins Profil.
Was wir bieten:
ambitionierten Spielbetrieb in der Landesklasse Ost
Training und Heimspiele auf Naturrasen
klare Abläufe und verbindliche Strukturen
eine Mannschaft mit Zusammenhalt und Anspruch
Wichtig sind Zuverlässigkeit, Einsatz und Teamfähigkeit. Alles andere kann man klären.