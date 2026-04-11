Spieler gekündigt: Konsequenzen nach Rassismus-Vorfall beim BFC Dynamo

Fast sieben Wochen sind seit dem Duell des BFC Dynamo gegen den USC Paloma in der U17-DFB-Nachwuchsliga vergangen. Sportlich gewann der BFC Dynamo die Partie gegen den Klub aus Hamburg mit 1:0. Abseits des Kunstrasens im Sportforum fielen rassistische, menschenverachtende Beleidigungen gegen Spieler der Gäste, auch Affengeräusche sollen aus dem Zuschauerbereich, in dem sich auch nicht aktive Spieler des BFC aufgehalten haben, immer wieder zu hören gewesen sein. So schilderte es der USC im Nachgang auf Instagram und meldete den Vorfall beim DFB. Ein Spieler habe das Feld gar unter Tränen verlassen müssen.

Das Hamburger Abendblatt berichtete im Anschluss über den Vorfall, ließ BFC-Nachwuchsleiter Tobias Bluhm zu Wort kommen. Der Verein habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle Kontakt mit den Verantwortlichen des USC Paloma aufgenommen und seine Unterstützung bei der Aufarbeitung der Vorfälle zugesichert. Die Vorwürfe wies der Verein schließlich aber zurück, forderte die Hamburger sogar mit anwaltlicher Unterstützung dazu auf, den Post bei Instagram zu löschen.