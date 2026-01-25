Spieler geht in 17. Saison und Landesliga-Kapitäne bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Nach einem halbjährigen Ausflug zur SGM Deißlingen/Lauffen treibt es unsere alte und neue Nummer 96, Qerim „Limi“ Dinaj, wieder zurück in seine Heimat.

Limi wird somit sein 17. Jahr (!) als 08er voll machen.

Wir freuen uns, dass du wieder daheim bist!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Sindelfingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei Kapitäne gehen voran. Der Auftakt für weitere Zusagen.

Molitor und Gamuzza geben als Erste ihr Bekenntnis für die neue Saison

Der VfL Sindelfingen setzt ein erstes, bewusstes Zeichen für die kommende Saison: Mit Raphael Molitor und Gianluca Gamuzza haben beide Kapitäne frühzeitig ihre Zusage gegeben – und übernehmen damit einmal mehr Verantwortung. Dieses klare Bekenntnis ist der Auftakt für weitere positive Personalentscheidungen und unterstreicht den gemeinsamen Willen, den neu eingeschlagenen Weg konsequent voranzutreiben.

Raphael Molitor, seit vielen Jahren eine feste Größe beim VfL, bringt seine Verbundenheit klar zum Ausdruck: „Ich bin schon sehr viele Jahre beim VfL Sindelfingen – und dieser Verein ist mein Verein. Ich identifiziere mich voll mit der Stadt, mit meinen Jungs und bin sehr froh und auch stolz, diesen Weg als Kapitän mitzugehen und den VfL anführen zu dürfen.“

Auch Gianluca Gamuzza betont die Bedeutung dieses Moments – und die Verantwortung, die damit einhergeht: „Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach. Wir konnten dem Anspruch, den wir an unseren VfL haben, nicht gerecht werden. Umso wichtiger ist es jetzt, ein Zeichen zu setzen – an unser Team und an die ganze Region –, dass der VfL zurückkommen wird und man wieder mit uns rechnen muss.“

Große Freude herrscht auch bei den sportlichen Leitern Thomas Dietsche und Bastian Bothner, die das frühe Vorangehen der beiden Kapitäne bewusst hervorheben: „Raphael und Gianluca stehen für Identifikation, Haltung und Führungsstärke. Dass beide vorangehen und früh ihre Zusage geben, hat eine enorme Signalwirkung – nach innen wie nach außen. Genau dieses Verantwortungsbewusstsein ist die Basis für alles, was jetzt folgt.“

Mit dem klaren Bekenntnis seiner beiden Kapitäne setzt der VfL Sindelfingen den ersten Impuls für die neue Saison.

Weitere Veröffentlichungen werden folgen – getragen von Zusammenhalt, Ambition und dem gemeinsamen Anspruch, den VfL wieder dorthin zu führen, wo er hingehört.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++