 2026-07-21T12:15:24.401Z

Vereinsnachrichten

Spieler für die Offensive

von Kristoffer Koch · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Immenhausen

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Immenhausen II

Mit Jannis Bode kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 22-jährige Stürmer wird künftig unsere Offensive verstärken.

Zuletzt war Jannis für die SG Hombressen/Udenhausen aktiv. Zuvor lief er für die SG Calden/Meimbressen auf. Bei beiden Vereinen sammelte er vor allem in den jeweiligen zweiten Mannschaften in der Kreisliga A Spielpraxis.

Wir freuen uns sehr, Jannis bei der TSV Immenhausen begrüßen zu dürfen und wünschen ihm schon jetzt eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Grün-Weiß.