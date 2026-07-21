Spieler für die Offensive

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Mit Jannis Bode kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 22-jährige Stürmer wird künftig unsere Offensive verstärken.
Zuletzt war Jannis für die SG Hombressen/Udenhausen aktiv. Zuvor lief er für die SG Calden/Meimbressen auf. Bei beiden Vereinen sammelte er vor allem in den jeweiligen zweiten Mannschaften in der Kreisliga A Spielpraxis.
Wir freuen uns sehr, Jannis bei der TSV Immenhausen begrüßen zu dürfen und wünschen ihm schon jetzt eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Grün-Weiß.