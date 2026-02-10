Spieler findet Sponsor – und macht Weg für Wechsel frei

Das Tauziehen um das Mittelfeldtalent Giovanni Vacca ist beendet – auf ungewöhnliche Art und Weise, wie Martin Knuppen, sportlicher Leiter des Rheinlandligisten SG Schneifel, durchblicken lässt: Die SG Prümer Land Wallersheim als bisheriger Verein des 18-Jährigen habe sich von ihrer Ablöseforderung, die im Winter – anders als im Sommer – frei verhandelbar ist, nicht bewegt. „Das ist auch ihr gutes Recht“, stellt Knuppen klar. Auch seine Sportgemeinschaft habe nicht mehr einlenken wollen.
„Der Spieler kam dann auf uns zu, hat gefragt, wie hoch die Differenz sei, und hat schließlich einen Sponsor gefunden, der den Betrag bezahlt hat.“ Dieses Bemühen spreche klar für den eigentlich sogar noch für die A-Junioren spielberechtigten Vacca, der bis November 13-mal für den B12-Ligisten aus Wallersheim, Rommersheim und Prüm auflief und dabei vier Treffer erzielte.
Die Schneifeler verfügen in dieser – und laut Knuppen auch in der kommenden – Saison nicht über eine A-Jugend. Wo Vacca nun genau eingesetzt wird, lässt der SG-Fußballchef noch offen: „Giovanni ist in jedem Fall ein Talent und ein Perspektivspieler. Wir haben auch klar mit ihm kommuniziert, dass er Spielpraxis braucht und hier und da über unsere zweite Mannschaft (A 8, d. Red.) kommen muss.“ Aktuell sei der Akteur mit italienischen Wurzeln jedoch vollwertiges Mitglied der ersten Mannschaft und kam auch bereits in Testspielen zum Einsatz.
Der ebenfalls in der Winterpause verpflichtete Pascal Krämer (kam vom A8-Ligisten SG Mehlental/Bleialf) sei „absolut fit und macht einen guten Eindruck“. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison monatelang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war – müsse sich noch etwas an das höhere Tempo und das bessere spielerische Niveau auf Rheinlandliga-Ebene gewöhnen. „Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Pascal wird das hinkriegen. Das ist ein intelligenter Bursche, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er wird eine Bereicherung für uns sein“, ist Knuppen überzeugt.
Zugesagt für den Sommer hat unterdessen Felix Ewertz, der vom Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach wechselt. „Ein Einheimischer kommt damit zurück“, stellt Knuppen erfreut fest. Der heute 19-jährige Mittelfeldspieler stammt aus den Reihen des SG-Mitgliedsvereins FC Esch und war vor der Saison von den A-Junioren der JSG Vulkanland‑Berndorf zu den Ahbachern gewechselt. Dort avancierte Ewertz auf Anhieb zur Stammkraft.
Sein Vater Michael spielte Mitte der 1990er-Jahre bereits für den SV Prüm in der damaligen Oberliga Südwest. Eigentlich habe er Ende der vergangenen Saison bei einem Spiel der A-Junioren der JSG Vulkanland zwei andere Akteure beobachten wollen. „Da ist mir dann aber Felix extrem aufgefallen – weil er nicht reagiert, sondern agiert hat. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er sich jedoch bereits für Ahbach entschieden. Da hatte er auch eine gute Adresse erwischt: bei einem überkreislich spielenden Team und mit Roger Stoffels als Trainer. Uns war klar: Wenn er sich dort durchsetzt, werden wir ihn auch relativ früh kontaktieren.“
Die Kontakte zu Vacca wie auch zu Ewertz habe der seit Herbst als Mitglied der sportlichen Leitung fungierende Taner Aslan hergestellt, sagt Knuppen: „Ohne ihn wären die beiden Transfers nicht zustande gekommen.“
Schon zuvor stand fest, dass die Schneifeler im Bestreben, junge, entwicklungsfähige Akteure aus der Region zu verpflichten, mit Matthias Reusch, Paul Stellmes und Jonah Lenerz gleich drei Spieler von der JSG Westeifel‑Lambertsberg holen.