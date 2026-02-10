Spieler findet Sponsor – und macht Weg für Wechsel frei Talent aus der B-Klasse wechselt auf ungewöhnlichem Weg zu einem Rheinlandligisten. Im Sommer holt der Club ein weiteres Talent. von Andreas Arens · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

Giovanni Vacca hat einen Teil seiner Ablöse selbst organisiert und wechselte nun von der SG Prümer Land zur SG Schneifel. – Foto: Archiv/FuPa

Das Tauziehen um das Mittelfeldtalent Giovanni Vacca ist beendet – auf ungewöhnliche Art und Weise, wie Martin Knuppen, sportlicher Leiter des Rheinlandligisten SG Schneifel, durchblicken lässt: Die SG Prümer Land Wallersheim als bisheriger Verein des 18-Jährigen habe sich von ihrer Ablöseforderung, die im Winter – anders als im Sommer – frei verhandelbar ist, nicht bewegt. „Das ist auch ihr gutes Recht“, stellt Knuppen klar. Auch seine Sportgemeinschaft habe nicht mehr einlenken wollen.

„Der Spieler kam dann auf uns zu, hat gefragt, wie hoch die Differenz sei, und hat schließlich einen Sponsor gefunden, der den Betrag bezahlt hat.“ Dieses Bemühen spreche klar für den eigentlich sogar noch für die A-Junioren spielberechtigten Vacca, der bis November 13-mal für den B12-Ligisten aus Wallersheim, Rommersheim und Prüm auflief und dabei vier Treffer erzielte. Die Schneifeler verfügen in dieser – und laut Knuppen auch in der kommenden – Saison nicht über eine A-Jugend. Wo Vacca nun genau eingesetzt wird, lässt der SG-Fußballchef noch offen: „Giovanni ist in jedem Fall ein Talent und ein Perspektivspieler. Wir haben auch klar mit ihm kommuniziert, dass er Spielpraxis braucht und hier und da über unsere zweite Mannschaft (A 8, d. Red.) kommen muss.“ Aktuell sei der Akteur mit italienischen Wurzeln jedoch vollwertiges Mitglied der ersten Mannschaft und kam auch bereits in Testspielen zum Einsatz.

Der ebenfalls in der Winterpause verpflichtete Pascal Krämer (kam vom A8-Ligisten SG Mehlental/Bleialf) sei „absolut fit und macht einen guten Eindruck“. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison monatelang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war – müsse sich noch etwas an das höhere Tempo und das bessere spielerische Niveau auf Rheinlandliga-Ebene gewöhnen. „Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Pascal wird das hinkriegen. Das ist ein intelligenter Bursche, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er wird eine Bereicherung für uns sein“, ist Knuppen überzeugt. Zugesagt für den Sommer hat unterdessen Felix Ewertz, der vom Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach wechselt. „Ein Einheimischer kommt damit zurück“, stellt Knuppen erfreut fest. Der heute 19-jährige Mittelfeldspieler stammt aus den Reihen des SG-Mitgliedsvereins FC Esch und war vor der Saison von den A-Junioren der JSG Vulkanland‑Berndorf zu den Ahbachern gewechselt. Dort avancierte Ewertz auf Anhieb zur Stammkraft.