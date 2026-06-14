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Die SG Geismar/Züschen setzt in ihrer Personalplanung nicht nur auf Kontinuität im Spielerkader, sondern auch auf Verlässlichkeit im Umfeld der Mannschaft. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, bleibt Benjamin Raue dem Verein erhalten.

Die SG beschreibt Raue als Spieler, Entertainer und Motivator — eine Rolle, die weit über klassische Aufgaben rund um den Spielbetrieb hinausgeht. Raue ist bei der SG als Betreuer in beiden Mannschaften tätig und gilt damit als wichtiger Bestandteil des Teams hinter dem Team. Auch sportlich war Raue in der vergangenen Saison im Einsatz. Für die zweite Mannschaft kam er zu zwei Spielen und unterstrich damit, dass seine Verbindung zur SG nicht allein organisatorischer Natur ist.