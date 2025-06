Spieler-Engagement beim Heimatverein: Beck läuft für Mengkofen auf

Seine höherklassige Spielerlaufbahn hat Tobias Beck für beendet erklärt. Der 30-jährige Chefanweiser der SpVgg Hankofen-Hailing, der als Aktiver 66 Regionalliga-Spiele und 227 Bayernliga-Partien bestritten hat, will sich künftig voll und ganz auf das Coaching seiner Mannen konzentrieren, dennoch in seiner Freizeit hin und wieder dem runden Leder hinterher jagen. Der Linksfuß ist zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln gekehrt und hat sich als Spieler seinem Stammklub, dem SV Mengkofen, angeschlossen. Beim Kreisliga-Absteiger freut man sich über die Heimkehr des prominenten Eigengewächses.

"Als wir – Dominik Hackl, Michael Beck und Markus Zollner – erfahren haben, dass Tobi in der kommenden Saison bei der SpVgg Hankofen nur noch als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, war für uns schnell klar: Wir möchten ihn unbedingt für unseren SV Mengkofen gewinnen. Tobi ist nicht nur ein Spieler mit großer Erfahrung bis hin zur Regionalliga, sondern auch jemand, der seinen Heimatverein im Herzen trägt. Deshalb haben wir den Kontakt zu ihm gesucht – mit der Idee, ob er sich vorstellen kann, uns in der kommenden Saison auf dem Platz zu unterstützen, wenn es seine Zeit erlaubt. Wir sind natürlich sehr stolz, dass er uns zugesagt hat. Für uns ist das nicht nur sportlich ein Gewinn, sondern auch menschlich ein starkes Zeichen. Natürlich wissen wir, dass seine Fokus weiterhin als Cheftrainer der SpVgg Hankofen liegt und er deshalb nur begrenzt zur Verfügung stehen kann. Aber allein die Bereitschaft, wenn es zeitlich geht, für den SVM auf den Platz zu stehen zeigt, dass ihm sein Heimatverein noch immer sehr viel bedeutet. Der gesamte Verein freut sich riesig über seine Rückkehr – und wir heißen ihn mit offenen Armen willkommen", lässt die Abteilungsleitung des SVM verlauten.







"Die Schuhe komplett an den Nagel hängen, konnte ich noch nicht. Daher geht mein Spielerpass wieder zurück zu meinem ersten Verein, den SV Mengkofen. Es freut mich, nochmals die Möglichkeit zu haben, für den SVM auflaufen zu können. Natürlich liegt der volle Fokus auf meiner Aufgabe mit der SpVgg Hankofen. Aber wenn es die Zeit und die private Situation zulässt, werde ich versuchen, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen und darauf freue ich mich sehr", gibt Tobias Beck zu Protokoll.