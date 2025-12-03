Spieler des TSV Steinbach sieht plötzlich nichts mehr

Haiger. „Ich hab’ irgendwie einen Schlag gegen den Kopf bekommen und dann nichts mehr gesehen“, teilt Nick Galle zunächst kurz per Textnachricht mit, als er auf die Geschehnisse im ersten Durchgang und der Halbzeitpause gegen die TSG Balingen (0:0) angesprochen wird. Der Interimskapitän des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger klagte beim Gang in die Kabinen über Schwindelanfälle, hoffte zwar auf Besserung, konnte dann aber schließlich nicht auf den Platz zurückkehren.