 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
In der Halbzeitpause gegen die TSG Balingen muss Nick Galle vom TSV Steinbach Haiger ausgewechselt werden. Er klagt über Schwindel. So spricht er selbst über die Situation. (Archivfoto) © Björn Franz
In der Halbzeitpause gegen die TSG Balingen muss Nick Galle vom TSV Steinbach Haiger ausgewechselt werden. Er klagt über Schwindel. So spricht er selbst über die Situation. (Archivfoto) © Björn Franz

Spieler des TSV Steinbach sieht plötzlich nichts mehr

Teaser RL SÜDWEST: +++ Nick Galle vom TSV Steinbach Haiger klagt in der Halbzeit gegen die TSG Balingen über Schwindel, selbst das Sichtfeld ist eingeschränkt. So spricht er über die Situation +++

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
TSV Steinbach Haiger
Nick Galle
Nick Galle

Haiger. „Ich hab’ irgendwie einen Schlag gegen den Kopf bekommen und dann nichts mehr gesehen“, teilt Nick Galle zunächst kurz per Textnachricht mit, als er auf die Geschehnisse im ersten Durchgang und der Halbzeitpause gegen die TSG Balingen (0:0) angesprochen wird. Der Interimskapitän des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger klagte beim Gang in die Kabinen über Schwindelanfälle, hoffte zwar auf Besserung, konnte dann aber schließlich nicht auf den Platz zurückkehren.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 03.12.2025, 17:31 Uhr
RedaktionAutor