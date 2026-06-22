Spieler des SSV Reutlingen schießt das Tor des Monats

– Foto: Ralf Just / Verein

Maxim Schmalz hat dem SSV Reutlingen einen jener Momente beschert, die im Amateurfußball lange nachhallen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler gewann mit seinem Distanzschuss gegen Hollenbach die Sportschau-Wahl zum „Tor des Monats“ Mai – deutlich, verdient und mit einer Pointe, die weit über diesen Spieltag hinausweist: Reutlingen steht plötzlich bundesweit im Licht.

Der Treffer fiel am 9. Mai im Oberliga-Spiel gegen Hollenbach, in der 77. Minute, zum 5:2-Endstand. Schmalz eroberte an der Mittellinie den Ball und schlug ihn aus rund 50 Metern über den zu weit vorgerückten Torhüter hinweg ins Netz. Es war kein dekorativer Nachtrag zu einem entschiedenen Spiel, sondern ein Bild, das sofort weiterreiste: vom Stadion an der Kreuzeiche in die bundesweite Auswahl der Sportschau.

Dort setzte sich Schmalz gegen Budu Zivzivadze vom 1. FC Heidenheim, Mustapha Bundu von Hannover 96, Joel Grodowski von Arminia Bielefeld und Jannis Boziaris von Energie Cottbus durch. Rund 65.000 Stimmen, mehr als 45 Prozent, entfielen auf den Reutlinger. Für den SSV ist es nach Angaben der Sportschau das erste Tor des Monats.

Gerade darin liegt der Reiz dieser Auszeichnung. Seit März 1971, als Gerhard Faltermeier von Jahn Regensburg den ersten Sieger stellte, lebt das „Tor des Monats“ von der demokratischen Überraschung: Bundesliga und Nationalmannschaft haben dort Gewicht, aber keine Besitzurkunde. Früher kamen die Stimmen per Postkarte, heute per Online- und TED-Abstimmung; geblieben ist die goldene Medaille als kleines deutsches Fußballritual. Die Sportschau führt inzwischen rund 550 prämierte Treffer im Archiv, Rekordsieger Lukas Podolski allein steht bei 13 Auszeichnungen.