Spieler des SC Myhl sind sehr ambitioniert von Hermann-Josef Siemes · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Ambitionen beim SC Myhl: Derzeit stehen bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche an. – Foto: Colourbox

Der Kader ist größer und stärker geworden. Die Vorbereitung läuft mit hoher Intensität. lm Pokal geht es gegen den A-Ligisten SV Brachelen.

Beim SC Myhl geht man hoffnungsvoll in die Saison. Die vergangene Spielzeit bezeichnet Geschäftsführer Björn Heinrichs als „durchwachsen“. In der Kreisliga C 2 hatte der SC mit 31 Punkten den achten Tabellenplatz belegt. Der Kader ist größer und stärker geworden. Einen Weggang zu einem anderen Verein gibt es nicht. Eine Spieler hat seine Karriere beendet, ein anderer steht durch einen Umzug nicht mehr zur Verfügung. Zurückgekommen sind Spieler, die zuletzt höherklassig unterwegs waren. Vom SV Brachelen kehrte Lennardt van Kessel zurück, von Union Schafhausen Silas Schier. Björn Heinrichs verweist aber auch auf die Jungs vom SV Helpenstein, die in ihrer Jugendzeit in Myhl spielten. Das sind Lasse Freudewald und Torwart Yannik Kaiser. Mit ihnen und anderen Neuen soll es in der Tabelle nach oben gehen. „Kein Druck“, sagt Björn Heinrichs. Aus der Mannschaft kommen andere Töne. „Wir wollen alle Spiele gewinnen“, zitiert der Geschäftsführer einen Spieler. Mit der Vorbereitung hat Trainer Pascal Schmitz sehr früh begonnen; die vierte Woche liegt hinter den Myhler Fußballern. Da stehen auch mal fünf Trainingseinheiten pro Woche an. 17 bis 20 Spieler bei den Einheiten unterstreichen die Ambitionen des Kaders. Integriert wurde auch eine Schulung in den neuen Fußball-Regeln. Die leitete David Specks, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im Fußballkreis. Testspiele wurden auch schon absolviert. Hinzu kam die Stadtmeisterschaft, die der SC ausrichtete und die Concordia Birgelen gewann. Schiedsrichter Michael Kranz wandte die neuen Regeln konsequent an. Das war für einige, die damit noch nicht vertraut waren, „Neuland“.

Während der Titelkämpfe wurden auch die Kreispokalrunden ausgelost. SC-Co-Trainer Marcel Harpe, der die Paarungen zog, verschaffte dabei den Myhlern ein tolles Zweitrundenspiel gegen den A-Ligisten SV Brachelen; für die erste Runde wurden beide Teams nicht gezogen. Für Lennardt van Kessel wird es eine besondere Partie. Denn er spielte in den vergangenen Jahren für die Brachelener. Außerdem kommt es zum Bruderduell, denn Ron van Kessel ist weiterhin beim SV Brachelen aktiv. Beim SC Myhl ist Lennardt van Kessel bereits zum Kapitän gewählt worden. Auch die Mitglieder des Mannschaftsrats stehen fest. Die zweite Mannschaft darf sich auch Hoffnungen auf eine bessere Saison als die vergangene machen. Alle 18 Spiele in der Kreisliga D 2 wurden verloren bei einer Torbilanz von 8:102. Man hatte aber durchgehalten und kein Spiel „abgeschenkt“. Jetzt kamen neue Spieler hinzu.