Spieler der Woche: Youngster Bönner kam, sah und siegte FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.rn

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 18-jährige Robin Bönner ist im Sommer aus der A-Liga zum Landesligisten FC Arpe/Wormbach gewechselt. In der vorigen Saison - es war sein letztes A-Junioren-Jahr - erzielte er bereits im Seniorenbereich für den Hochsauerland-A-Ligisten SG Berge/Calle/Wallen in 18 Spielen 19 Tore.

Eine Quote, die erahnen lässt, dass der Stürmer zu Höherem berufen ist. Beim FC Arpe/Wormbach agiert der Youngster bisher überwiegend als Joker. Am Sonntag ließ er es so richtig krachen. Im wichtigen Spiel gegen den Tabellenvorletzten Kiersper SC kam Bönner zur Halbzeit und markierte von der 54. bis 88. Spielminute fünf Treffer zum 5:0-Heimsieg.

Sein erster Landesliga-Treffer war bereits enorm wichtig. Am 4. Spieltag traf er zum 2:1-Heimsieg gegen RW Erlinghausen. Wichtige Punkte, weswegen Arpe/Wormbach nun auch zumindest wieder punktgleich mit dem rettenden Ufer rangiert.

Bönner glaubt fest an den Klassenerhalt, wie er der Lokalpresse "Westfalenpost" erzählte: "Die Saison lief bis dato natürlich nicht komplett nach Plan. Wir haben zu viele Ausfälle. Ich hoffe, dass sich das ändern wird. Trotzdem war und ist unser Zusammenhalt in der Truppe immer herausragend gut. So etwas habe ich selten erlebt."

Nach bislang erst fünf Startelfeinsätzen möchte der Youngster nun auch wieder vestärkt angreifen, nachdem ihn gesundheitliche Probleme zu schaffen machten: "Ich war lange und oft angeschlagen und bin immer noch nicht auf meinen maximalen 100 Prozent." Schon am Sonntag wären Bönners Tore wieder wichtig, wenn es beim punktgleichen TSV Weißtal darum geht, wer auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert.

Wir stellen euch den jungen Torjäger, der in wenigen Tagen 19 Jahre alt wird, in unserem Steckbrief näher vor:

Name: Bönner

Vorname: Robin

Spitzname: Bönner

Wohnort: Berge (Meschede)

Alter: 18

Geburtsdatum: 15.12.2003

Größe: 1,90m

Geburtsort: Arnsberg

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Fuß: Rechts