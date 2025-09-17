Spieler der Woche: Würde gerne bei Tebe spielen

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Abdullah Bikmaz ist der Spieler der Woche in Berlin. Der 36-Jährige erzielte beim jüngsten Kreisliga-C-Spiel gegen Alemania Haselhorst drei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Im Gespräch mit FuPa Berlin (unten) erklärt der Stürmer, warum er immer noch mit Leidenschaft auf Kreisliga-Niveau spielt, welche Erinnerungen ihn begleiten und welche Ziele er mit seinem Verein verfolgt

FuPa Berlin: Abdullah, du bist gerade zum Spieler der Woche gewählt worden. Viele fragen sich: Warum schnürst du als Knipser deine Schuhe für einen Kreisliga-C-Klub?

Abdullah Bikmaz: Obwohl ich in Tegel wohne, spiele ich sehr gerne in Spandau. Unser Team ist ein Freundeskreis, wir kennen uns lange. Außerdem ist unser Trainer Matthias Schömann ein sehr menschlicher Typ. Das passt einfach.

FuPa Berlin: Am Wochenende hast du gleich vier Tore erzielt. Hast du schon einmal mehr in einem Spiel geschossen?

Bikmaz: Ja, tatsächlich. Bei Rot-Weiß Neukölln habe ich schon einmal sieben Tore in einem Spiel erzielt – das war 2016 oder 2017 in der Kreisliga B. Ist schon ewig her.

FuPa Berlin: Gibt es Spieler aus den unteren Ligen, die du gerne beim SSV sehen würdest?

Bikmaz: Marvin Teuber spielt ja schon bei uns – das passt perfekt.

FuPa Berlin: Was sind deine Ziele mit dem SSV?

Bikmaz: Natürlich wollen wir höherklassig spielen.