Allgemeines

Spieler der Woche: Westernkottens Wallmeier auf Lewandowskis Spuren

FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
SV 04 Attendorn
SV 04 AttendornSV 04 Attendorn
7
2
Abpfiff

Einst stellte Superstar Robert Lewandowski einen Hattrick-Rekord auf. Innerhalb von drei Minuten und 22 Sekunden erzielte der Torjäger für den FC Bayern München drei Tore. Nahe dran war auch der 22-jährige David Wallmeier am vergangenen Sonntag.

Als die Partie zwischen dem SuS Bad Westernkotten und dem SV 04 Attendorn in der Landesliga Staffel 2 beim Stand von 3:2 noch auf Messers Schneide stand, kam der Auftritt des früheren Lippstädter U17-Bundesliga-Spielers. Offiziell von der 77. bis 81. Spielminute schoss Wallmeier einen lupenreinen Hattrick und entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.

Sekundengenau wird dieser geschichtsträchtige Vorgang nicht in die Bücher eingehen, denn ein Video existiert nach FuPa-Recherche nicht. Fakt ist, es dürften gemäß der Eintragung des Schiedsrichters weniger als fünf Minuten gewesen sein.

Wallmeier erinnert sich an diesen tollen Moment: "Nach dem ersten Tor war es vor allem Erleichterung – für mich und für die Mannschaft. Beim zweiten wusste ich, dass heute was geht. Und dann den Hattrick per Lupfer in so kurzer Zeit zu machen, das war einfach ein richtig geiles Gefühl."

Wir stellen euch den jungen Mittelfeldspieler, der mit Westernkotten eine Top-Platzierung anpeilt, näher vor:

Name: Wallmeier

Vorname: David

Spitzname: Walli

Verein: SuS Bad Westernkotten

Wohnort: Geseke

Alter: 22

Geburtsdatum: 08.02.2003

Größe: 1,80m

Geburtsort: Salzkotten

Nationalität: deutsch

Position: Mittelfeld

Welche genaue Position spielst du am liebsten: 6er

Fuß: rechts

Trikotnummer: 5

Im Verein seit: Sommer 2022

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 5 Jahren

Meine Jugendvereine: SV 03 Geseke, SC Paderborn 07, SV Lippstadt 08

Beruf: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Beschreibe dich mit drei Worten: loyal, lustig und gelassen

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Immer als letzter aus der Kabine und auf den Platz zu gehen

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Regen

Darum spiele ich Fußball: Spaß am Spiel

Das ist mein fußballerisches Vorbild: /

Das kann ich neben Fußball am besten: Golf

Dein größter Erfolg: Aufstieg U17-Bundesliga mit Lippstadt

Deine bitterste Niederlage: /

Dein aktuell bester Mitspieler: Phil Mehn

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Adrian Oeynhausen

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Francesco Pannucci

Ich sitze in der Kabine neben: Davin Hense

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Philipp Köster

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: AirPods, Hängematte und ein Wasserfilter

Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei eine top Saison spielen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 2

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Ich lasse es auf mich zukommen

