Spieler der Woche: Westernkottens Wallmeier auf Lewandowskis Spuren

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Einst stellte Superstar Robert Lewandowski einen Hattrick-Rekord auf. Innerhalb von drei Minuten und 22 Sekunden erzielte der Torjäger für den FC Bayern München drei Tore. Nahe dran war auch der 22-jährige David Wallmeier am vergangenen Sonntag.

Als die Partie zwischen dem SuS Bad Westernkotten und dem SV 04 Attendorn in der Landesliga Staffel 2 beim Stand von 3:2 noch auf Messers Schneide stand, kam der Auftritt des früheren Lippstädter U17-Bundesliga-Spielers. Offiziell von der 77. bis 81. Spielminute schoss Wallmeier einen lupenreinen Hattrick und entschied die Partie zugunsten der Gastgeber. Sekundengenau wird dieser geschichtsträchtige Vorgang nicht in die Bücher eingehen, denn ein Video existiert nach FuPa-Recherche nicht. Fakt ist, es dürften gemäß der Eintragung des Schiedsrichters weniger als fünf Minuten gewesen sein.