Spieler der Woche: Westernkottens Wallmeier auf Lewandowskis Spuren

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Einst stellte Superstar Robert Lewandowski einen Hattrick-Rekord auf. Innerhalb von drei Minuten und 22 Sekunden erzielte der Torjäger für den FC Bayern München drei Tore. Nahe dran war auch der 22-jährige David Wallmeier am vergangenen Sonntag.
Als die Partie zwischen dem SuS Bad Westernkotten und dem SV 04 Attendorn in der Landesliga Staffel 2 beim Stand von 3:2 noch auf Messers Schneide stand, kam der Auftritt des früheren Lippstädter U17-Bundesliga-Spielers. Offiziell von der 77. bis 81. Spielminute schoss Wallmeier einen lupenreinen Hattrick und entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.
Sekundengenau wird dieser geschichtsträchtige Vorgang nicht in die Bücher eingehen, denn ein Video existiert nach FuPa-Recherche nicht. Fakt ist, es dürften gemäß der Eintragung des Schiedsrichters weniger als fünf Minuten gewesen sein.
Wallmeier erinnert sich an diesen tollen Moment: "Nach dem ersten Tor war es vor allem Erleichterung – für mich und für die Mannschaft. Beim zweiten wusste ich, dass heute was geht. Und dann den Hattrick per Lupfer in so kurzer Zeit zu machen, das war einfach ein richtig geiles Gefühl."
Name: Wallmeier
Vorname: David
Spitzname: Walli
Verein: SuS Bad Westernkotten
Wohnort: Geseke
Alter: 22
Geburtsdatum: 08.02.2003
Größe: 1,80m
Geburtsort: Salzkotten
Nationalität: deutsch
Position: Mittelfeld
Welche genaue Position spielst du am liebsten: 6er
Fuß: rechts
Trikotnummer: 5
Im Verein seit: Sommer 2022
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 5 Jahren
Meine Jugendvereine: SV 03 Geseke, SC Paderborn 07, SV Lippstadt 08
Beruf: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Beschreibe dich mit drei Worten: loyal, lustig und gelassen
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Immer als letzter aus der Kabine und auf den Platz zu gehen
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Regen
Darum spiele ich Fußball: Spaß am Spiel
Das ist mein fußballerisches Vorbild: /
Das kann ich neben Fußball am besten: Golf
Dein größter Erfolg: Aufstieg U17-Bundesliga mit Lippstadt
Deine bitterste Niederlage: /
Dein aktuell bester Mitspieler: Phil Mehn
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Adrian Oeynhausen
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Francesco Pannucci
Ich sitze in der Kabine neben: Davin Hense
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Philipp Köster
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: AirPods, Hängematte und ein Wasserfilter
Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei eine top Saison spielen
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 2
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Ich lasse es auf mich zukommen