Spieler der Woche: Vredens Hinkelmann schießt Aplerbeck ab

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Als Maximilian Hinkelmann im Sommer 2020 im Alter von 24 Jahren vom damaligen Landesligisten SV Eintracht Ahaus zum Oberligisten SpVgg Vreden wechselte, konnte noch niemand ahnen, dass sich der gebürtige Ahauser zu einem der erfolgreichsten Oberliga-Angreifer entwickeln wird.
Die Corona-Pandemie bremste ihn zuerst noch aus, als die Spielzeit 2020/21 abgebrochen wurde. Doch seit 2021 schießt der Mittelstürmer jedes Jahr eine zweistellige Anzahl an Toren. Mit 28 Scorerpunkten (18 Tore, zehn Assists) war er in der vergangenen Saison sogar der viertbeste Offensivmann der Liga.
Mit inzwischen 30 Jahren soll noch lange nicht Schluss sein, wie der Saisonstart bewiesen hat. Seinem Auftakttor beim 2:0-Heimsieg gegen Hiltrup ließ er eine absolute Galavorstellung gegen Meisterschaftskandidat ASC 09 Dortmund folgen. Beim 5:2-Heimsieg war er an allen Toren beteiligt und netzte selbst viermal ein.
Wir stellen euch den erfahrenen Offensivmann, der inzwischen 159 Oberliga-Partien (mit 78 Toren) absolviert hat, näher vor:
Name: Hinkelmann
Vorname: Maximilian
Spitzname: Maxi
Verein: SpVgg Vreden
Wohnort: Heek
Alter: 30
Geburtsdatum: 28.12.1995
Größe: 1,91 m
Geburtsort: Ahaus
Nationalität: deutsch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer
Fuß: rechts
Trikotnummer: 9
Im Verein seit: 01.07.2020
Meine vorherigen Vereine: FC Epe, SV Eintracht Ahaus
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 4 Jahren
Meine Jugendvereine: FC Epe, SV Eintracht Ahaus
Beruf: Kalkulator
Beschreibe dich mit drei Worten: rein fußballbezogen schlaksig, eklig, nervig 😊
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: ein Stück Kuchen + Kaffee
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad und leicht bewölkt
Darum spiele ich Fußball: Um Spaß zu haben / aus Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Robert Lewandowski
Das kann ich neben Fußball am besten: Verreisen, gerne auch während der Vorbereitung 😊
Deine größten Momente im Fußball: Kreispokalsieg gegen Ahaus; Sieg gegen Erkenschwick am letzten Spieltag und damit der Nicht-Abstieg
Deine bitterste Niederlage: 0:6-Heimniederlage gegen Finnentrop/Bamenohl
Dein aktuell bester Mitspieler: Lars Bleker
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Luis Frieling
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Martin Sinner
Ich sitze in der Kabine neben: Martin Sinner und Nico Ostenkötter
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Matteo Geesink
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Hinkelmann verwandelt entscheidenden Elfmeter“
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Hängematte, Wein
Das ist mein persönliches Saisonziel: Besser sein als vergangenes Jahr und verletzungsfrei bleiben
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Klassenerhalt und Kreispokalsieg
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Keinen Abstieg im Herrenfußball erleben und Kicken mit meinen Stammtischkollegen bei den Alt-Herren