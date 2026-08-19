Spieler der Woche: Vredens Hinkelmann schießt Aplerbeck ab

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Als Maximilian Hinkelmann im Sommer 2020 im Alter von 24 Jahren vom damaligen Landesligisten SV Eintracht Ahaus zum Oberligisten SpVgg Vreden wechselte, konnte noch niemand ahnen, dass sich der gebürtige Ahauser zu einem der erfolgreichsten Oberliga-Angreifer entwickeln wird.

Mit inzwischen 30 Jahren soll noch lange nicht Schluss sein, wie der Saisonstart bewiesen hat. Seinem Auftakttor beim 2:0-Heimsieg gegen Hiltrup ließ er eine absolute Galavorstellung gegen Meisterschaftskandidat ASC 09 Dortmund folgen. Beim 5:2-Heimsieg war er an allen Toren beteiligt und netzte selbst viermal ein.

Die Corona-Pandemie bremste ihn zuerst noch aus, als die Spielzeit 2020/21 abgebrochen wurde. Doch seit 2021 schießt der Mittelstürmer jedes Jahr eine zweistellige Anzahl an Toren. Mit 28 Scorerpunkten (18 Tore, zehn Assists) war er in der vergangenen Saison sogar der viertbeste Offensivmann der Liga.

Wir stellen euch den erfahrenen Offensivmann, der inzwischen 159 Oberliga-Partien (mit 78 Toren) absolviert hat, näher vor:

Name: Hinkelmann

Vorname: Maximilian

Spitzname: Maxi

Verein: SpVgg Vreden

Wohnort: Heek

Alter: 30

Geburtsdatum: 28.12.1995

Größe: 1,91 m

Geburtsort: Ahaus

Nationalität: deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer

Fuß: rechts

Trikotnummer: 9

Im Verein seit: 01.07.2020

Meine vorherigen Vereine: FC Epe, SV Eintracht Ahaus

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 4 Jahren

Meine Jugendvereine: FC Epe, SV Eintracht Ahaus

Beruf: Kalkulator

Beschreibe dich mit drei Worten: rein fußballbezogen schlaksig, eklig, nervig 😊

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: ein Stück Kuchen + Kaffee

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad und leicht bewölkt

Darum spiele ich Fußball: Um Spaß zu haben / aus Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Robert Lewandowski

Das kann ich neben Fußball am besten: Verreisen, gerne auch während der Vorbereitung 😊

Deine größten Momente im Fußball: Kreispokalsieg gegen Ahaus; Sieg gegen Erkenschwick am letzten Spieltag und damit der Nicht-Abstieg

Deine bitterste Niederlage: 0:6-Heimniederlage gegen Finnentrop/Bamenohl

Dein aktuell bester Mitspieler: Lars Bleker

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Luis Frieling

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Martin Sinner

Ich sitze in der Kabine neben: Martin Sinner und Nico Ostenkötter

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Matteo Geesink

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Hinkelmann verwandelt entscheidenden Elfmeter“

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Hängematte, Wein

Das ist mein persönliches Saisonziel: Besser sein als vergangenes Jahr und verletzungsfrei bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Klassenerhalt und Kreispokalsieg

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Keinen Abstieg im Herrenfußball erleben und Kicken mit meinen Stammtischkollegen bei den Alt-Herren