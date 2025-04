Spieler der Woche von Novi Pazar: Zwei Tore und Assists

"Ich will zurück auf hohes Niveau" – Karim über Novi, seine Karriere und große Ziele

Er hat bereits in der ersten Liga Algeriens gespielt, war Teil der Jugendnationalmannschaft und stand kurz vor einem Wechsel in die 3. Liga Portugals. Heute stürmt Karim für den FC Novi Pazar. Im Interview spricht er über seine beeindruckende Karriere, seine Ziele mit dem Verein und seine Träume für die Zukunft.

Frage: Karim, was war das torreichste Spiel Ihrer bisherigen Karriere?

Karim: In meiner ganzen Karriere habe ich einmal fünf Tore in einem einzigen Spiel geschossen. Das war wirklich ein außergewöhnlicher Tag – ich war in Topform, und alles hat einfach perfekt funktioniert. Solche Spiele vergisst man nie.

Frage: Wie fühlen Sie sich im Team von Novi Pazar?

Karim: Sehr wohl. Die Jungs sind korrekt, wir haben eine richtig gute Teamchemie, und jeder kämpft für den anderen. Unser Trainer Mario Jurcevic glaubt an mich, er gibt mir das Vertrauen und die Freiheit, mein Spiel zu zeigen. Das motiviert mich, noch mehr zu geben.

Frage: Sie haben auf hohem Niveau gespielt. Wie empfinden Sie den Unterschied zwischen der Landesliga und der Berlin-Liga?

Karim: Um ehrlich zu sein, sehe ich keinen riesigen Unterschied – vor allem nicht für Spieler, die bereits auf professionellem Level aktiv waren. Das Niveau ist solide, aber ich bin überzeugt, dass ich für noch mehr bereit bin.

Frage: Was ist Ihr größtes Ziel mit dem FC Novi Pazar?

Karim: Ganz klar: Wir wollen die Klasse halten und als Team weiter wachsen. Mein persönliches Ziel ist es, mit Toren und Vorlagen dazu beizutragen, dass wir stabiler werden und mittelfristig sogar oben angreifen können.

Frage: Wo würden Sie gerne in Zukunft spielen – haben Sie einen Traumverein?

Karim: Mein Traumverein ist ein Klub, bei dem ich meine Stärken – Technik, Schnelligkeit, Torgefahr – voll zeigen kann. Langfristig will ich wieder höher spielen, idealerweise Regionalliga oder sogar Bundesliga. Ich habe das Niveau schon gehabt – und ich will zurück dahin.

Frage: Können Sie uns kurz Ihren Werdegang schildern?

Karim: Klar. Ich habe professionell beim MC Alger in der ersten Liga Algeriens gespielt – da war auch Mohamed Amine Amoura, der heute für den VfL Wolfsburg spielt. Wir standen gemeinsam auf dem Platz, sowohl im Verein als auch in der Jugendnationalmannschaft Algeriens.

Danach bin ich in die zweite Liga der Ukraine gewechselt. Leider kam dann der Krieg, und ich musste das Land verlassen. In Deutschland hatte ich keinen Agenten, was es schwierig machte, mich hier durchzusetzen. In diesem Jahr stand ich kurz vor einem Wechsel in die dritte Liga Portugals – aber leider hat es am Ende nicht geklappt. Damit das Jahr nicht verloren geht, habe ich mich mit Unterstützung von Präsident Ismet Bisevac dem FC Novi Pazar angeschlossen. Ich habe noch Kontakte zur ersten Liga in Algerien, aber mein Fokus liegt ganz klar auf Europa. Ich will zurück auf hohem Niveau spielen – wie früher.