Spieler der Woche: Vierfacher Torschütze Friedrich Würzner

Friedrich Würzner ist beim Bezirksligisten (Staffel 1) Pfeffersport nicht mehr wegzudenken. Der 25-jährige Mittelfeldspieler kickt seit der Jugend ohne Unterbrechung im Prenzlauer Berg. Seine Bilanz nach 134 Spielen: 49 Tore, 19 Assists und 10 mal Elf der Woche. Nicht schlecht. Am vergangenen Spieltag knipst er vierfach in Gatow beim 15:1. Legt einmal vor. Der Aufstieg in die Landesliga steht schon fest. Sein Verein Pfeffersport e.V wird 2019 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich mit Deutschlands wichtigster Auszeichnung im Breitensportbereich dem "GROßEN STERN IN GOLD" für sein Projekt Mission Inklusion gewürdigt.

Ihr wollt mehr über Friedrich Würzner wissen?

Auch über seinen Verein Pfeffersport?

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!