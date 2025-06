Spieler der Woche: Tobias Tim Wickner im Tor-Rausch

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Tobias Tim Wickner über seine Torquote, den Abstiegskampf und seine Liebe zu Wilhelmsruh

Im Gespräch mit FuPa Berlin blickt Tobias Tim Wickner, Torjäger von Concordia Wilhelmsruh, auf die Saison zurück, erklärt seine beeindruckende Torquote und spricht über Lieblingsspieler in der Liga – sowie über seine Herzensentscheidung für den Club aus dem Norden Berlins. In 26 Spielen erzielt der 32-jährige in der laufenden Bezirksliga-Staffel 2 Saison 24 Tore. Und bewahrt sein Team vor dem Abstieg