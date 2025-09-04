Spieler der Woche: Timo Eller brilliert mit 6 Scorern beim Kantersieg

„Klar, das war ein super Gefühl, so oft auf dem Spielberichtsbogen zu stehen“, beschreibt Eller die Emotionen nach dem Abpfiff. Doch im Mittelpunkt steht für ihn nicht die eigene Leistung, sondern das Kollektiv: „Am Ende sehe ich das vor allem als Mannschaftsleistung – ohne die Jungs wäre das auch nicht möglich gewesen.“

Die Feierlichkeiten in der Kabine

So ausgelassen wie auf dem Platz ging es nach dem Schlusspfiff in der Kabine weiter. Eller erzählt lachend von einem besonderen Highlight: „Ein Mitspieler hat den Elfer zum 0:7 verschossen und musste eine Kiste Bier zahlen. Als er die gebracht hat, hat er dann noch im Trikot getrunken – das gab direkt die nächste Kiste. Der Nachmittag war also bestens versorgt.“ Für ihn und seine Teamkollegen war es die Krönung eines perfekten Spieltags.

Auch wenn Eller in seiner Jugendzeit schon häufiger große Spiele erlebt hat, ist der jüngste Auftritt für ihn einzigartig. „In meiner aktiven Karriere war das tatsächlich das erste Mal, dass mir sowas gelungen ist“, sagt er. Die sechs Scorerpunkte markieren damit einen persönlichen Meilenstein – und sind zugleich Ausdruck seiner Rückkehr zu alter Stärke. In dieser Saison war er bislang in nur drei Spielen an neun Toren beteiligt, mit fünf Treffern und vier Vorlagen.

Ambitionen mit der Mannschaft

Nach drei Partien führt die SGM Aufheim/Holzschwang II die Tabelle der Kreisliga B3 Donau/Iller an. Den Aufstieg will Eller aber noch nicht in den Vordergrund stellen. „Unser Ziel als Mannschaft ist es erstmal, uns in der neuen Liga zu etablieren und unter die Top 5 zu kommen“, erklärt er. Gleichzeitig schränkt er ein: „Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben – sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten – können wir sicherlich eine gute Rolle spielen.“

Die Rolle als Führungsspieler

Mit 27 Jahren zählt Eller bereits zu den erfahrenen Kräften in der Mannschaft. „Ich denke, ich habe einen ganz guten linken Fuß und verstehe, wie das Spiel funktioniert“, beschreibt er seine Stärken. Darüber hinaus sieht er seine Verantwortung vor allem auch neben dem Platz: „Da ich seit der Jugend hier spiele, kenne ich die Abläufe und weiß, was dazugehört, um die Gemeinschaft hochzuhalten. Abseits des Platzes gehört dazu auch mal ein Bierchen mit den Jungs und die jüngeren Spieler zu integrieren.“ Sein persönliches Ziel formuliert er klar: „Mein persönliches Ziel ist es, wieder richtig in den Rhythmus zu kommen.“

Vorfreude auf die Derbys

Besonders groß ist Ellers Vorfreude auf die kommenden Lokalduelle. „Besonders freue ich mich auf die Derbys – gegen Pfaffenhofen, Wullenstetten und in der Bezirksliga gegen die SGM Senden/Ay. Da geht’s um Ehre“, betont er. Spiele mit besonderer Brisanz haben für ihn einen eigenen Stellenwert, weil sie die Gemeinschaft im Verein zusätzlich stärken.

Blick in Richtung erste Mannschaft

Langfristig will Eller auch wieder in der ersten Mannschaft angreifen. „Ob ich bald wieder in der Ersten spiele, ist langfristig das Ziel. Das habe ich auch mit den Trainern so besprochen: Nach zwei Jahren mit wenig Spielzeit und Verletzungen will ich Schritt für Schritt wieder in den Rhythmus kommen“, erklärt er. Dabei bleibt er realistisch: „Am Ende entscheidet aber der Trainer – wir haben in der Ersten 20 bis 24 Spieler auf einem sehr ähnlichen Niveau, das macht es spannend.“

Ein Verein, zwei starke Teams

Die besondere Qualität des Vereins spiegelt sich für Eller auch in der Breite wider: „Insgesamt sind wir ein großer Verein, der sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten viel Qualität hat. Es macht einfach Spaß, an den Spieltagen Teil beider Teams zu sein.“ Zwischen der persönlichen Weiterentwicklung, der Führungsrolle in der zweiten Mannschaft und der Perspektive auf die Erste findet er die Balance – und unterstreicht damit seinen Stellenwert für die SGM Aufheim/Holzschwang.