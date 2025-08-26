Spieler der Woche: Telschow überragt mit Sechserpack gegen OL-Reserve

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Man kann sich kaum erinnern, dass ein Spieler so einen Saisonstart im überkreislichen Fußball hingelegt hat. Der Oberliga-erfahrene Jonas Telschow peilt mit dem Kirchhörder SC den Aufstieg in die Landesliga an. Nach drei Spieltagen hat der 25-jährige Stürmer in der Bezirksliga 6 bereits zwölf Treffer auf seinem Konto. Gegen die Reserve des Oberligisten TSG Sprockhövel schoss der gebürtige Dortmunder beim 9:0-Heimsieg sensationelle sechs Tore, darunter natürlich auch ein lupenreiner Hattrick zum zwischenzeitlichen 5:0-Halbzeitstand.

Vorname: Jonas

Verein: Kirchhörder SC

Im Verein seit: Juli 2024

Wohnort: Dortmund

Alter: 25 Jahre

Geburtsdatum: 03.03.2000

Größe: 183 cm

Geburtsort: Dortmund

Nationalität: deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Stürmer

Fuß: rechts

Trikotnummer: 21

Vorherige Karriere-Stationen: ASC 09 Dortmund (Hinrunde 2019/20), FC Brünninghausen (Januar 2020 bis Sommer 2022), TuS Bövinghausen (Hinrunde 2022/23), Westfalia Rhynern (Januar 2023 bis Sommer 2024)

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 6 Jahre

Meine Jugendvereine: TuS Eichlinghofen, TSC Eintracht Dortmund, Hombrucher SV, SV Lippstadt 08

Beruf: Student auf Lehramt

Beschreibe dich mit drei Worten: humorvoll, sportlich, ruhig

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: keins

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad und Sonne

Darum spiele ich Fußball: für den Wettkampf und um Tore zu schießen

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Harry Kane

Das kann ich neben Fußball am besten: Schäppchenjäger

Dein größter Erfolg: Hecker Cup-Sieg mit dem Kirchhörder SC

Deine bitterste Niederlage: 0:7 mit Rhynern gegen den BVB im Testspiel

Dein aktuell bester Mitspieler: alle sind gut

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Maximilian Podehl

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Nico Voigt

Ich sitze in der Kabine neben: Till Grenigloh

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Lukas Themann

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Telschow schießt Verein xy zur Meisterschaft“

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Zahnbürste, Hängematte, Handy

Das ist mein persönliches Saisonziel: möglichst sich nicht verletzen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: mit um den Aufstieg spielen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: möglichst lange konstant gute Leistungen zeigen