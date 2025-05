Spieler der Woche: Sieben Tore von Quentin Paul Albrecht

Sieben Tore beim 17:0 gegen Hilal. Schon mal so ein Spiel erlebt – in der höchsten Berliner Spielklasse? „Das ist natürlich ein sehr ungewöhnliches Ergebnis, das wir so nicht erwartet haben“, meint Quentin. „Hilal hatte in den letzten Jahren immer ein starkes Team. Ich hoffe, dass sie kommende Saison wieder angreifen.“

Quentin Paul Albrecht für Empor in Aktion (blau) – Foto: Christoph Lehner

Du bist jetzt seit ein paar Jahren bei Empor – und triffst dort wie am Fließband. Was macht den Verein für dich so besonders?

„Empor bietet das ideale Gesamtpaket. Eine starke Truppe, die im Kern schon einige Jahre zusammenspielt, ein junges und ambitioniertes Trainerteam, eine gute sportliche Leitung – und dann noch ein top Rasenplatz. Da macht das Kicken einfach Spaß.“

Du hast früher Regionalliga und Oberliga gespielt. Wäre ein Wechsel nochmal denkbar, wenn ein höherklassiges Angebot käme?

„Ich fühl mich bei Empor sehr wohl und denke, dass es meine letzte Station sein wird.“

Zwischendurch warst du auch bei Hansa 07 aktiv – ein echter Kiezverein. Was macht Hansa so besonders?

„Hansa ist ein absoluter Kultverein, der mit viel Leidenschaft geführt wird. Da wird der Amateurfußball richtig zelebriert. Schön zu sehen, dass sie mittlerweile in der Landesliga spielen.“

Du kennst den Berliner Fußball wie kaum ein anderer. Was macht ihn für dich aus?

„Berlin hat eine enorme Dichte an guten Fußballern. Nach einer gewissen Zeit kennt man viele persönlich. Der Fußball verbindet uns – und es macht einfach Spaß, sich immer wieder auf dem Platz zu messen.“

Was sind deine Ziele mit Empor?

„Nachdem wir letztes Jahr knapp die Klasse gehalten haben und aktuell im soliden Mittelfeld stehen, muss es nächste Saison weiter nach oben gehen.“