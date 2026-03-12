Spieler der Woche: Sali feiert furioses Startelf-Debüt für Königsborn

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der 20-jährige Enes Sali ist seit dem Winter spielberechtigt für den Landesligisten Königsborner SV. Sein erstes Seniorenjahr hatte er beim Oberligisten Rot Weiss Ahlen verbracht und war im vergangenen Sommer zum Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund gewechselt. Zum Ende der Transferperiode zerschlug sich dieses Engagement aufgrund mangelnder Perspektive und Sali schloss sich Königsborn an. Es gab Probleme bei den Formalitäten, so dass der gebürtige Wittener zunächst nur zuschauen durfte.
Dass er zur Rückrunde eine echte Verstärkung ist, hat er an den ersten Spieltagen direkt bewiesen. Einem Joker-Tor beim 2:2 gegen den SuS Kaiserau folgte am vergangenen Wochenende beim Startelf-Debüt eine Tor-Gala. Der FC Altenbochum wurde mit 9:0 abgeschossen. Sali steuerte vier Treffer und zwei Assists bei und war von Beginn an nicht zu stoppen, als er seine Mannschaft mit einem lupenreinen Hattrick von der 23. bis 40. Spielminute auf die Siegerstraße brachte.
___
Name: Sali
Vorname: Enes
Spitzname: -
Verein: Königsborner SV
Wohnort: Witten
Alter: 20
Geburtsdatum: 25.09.2005
Größe: 1,80
Geburtsort: Witten
Nationalität: Deutsch/ Türkisch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 15
Im Verein seit: August 2025
Meine vorherigen Vereine: RW Ahlen
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 3 Jahren
Meine Jugendvereine: TuS Heven, DJK TuS Hordel, TSG Sprockhövel, RW Ahlen
Beruf: Student
Beschreibe dich mit drei Worten: Torgefährlich, explosiv, diszipliniert
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Früh schlafen gehen
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Jedes Wetter, solange der Platz spielbar ist
Darum spiele ich Fußball: Weil ich den Fußball liebe und es für mich keine schönere Aktivität gibt als Fußball zu spielen
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Ronaldo
Das kann ich neben Fußball am besten: Mich im Fitnessstudio fit halten
Dein größter Moment: Mein erster Treffer zum 2:1-Sieg bei meinem Debüt für die Seniorenmannschaft von Rot Weiss Ahlen (seinerzeit Regionalliga) gegen den BSV Rehden im einem Testspiel (Anm. der Redaktion: Januar 2024)
Deine bitterste Niederlage: Jede Niederlage tut weh
Dein aktuell bester Mitspieler: Val-Leander Wettklo
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Can-Yahya Moustfa
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jeder Spieler gibt immer Vollgas
Ich sitze in der Kabine neben: Luke Voß
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Taha Efe
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Enes Sali wurde Spieler der Saison
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Einen Fußball, Musik und ein Buch
Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund bleiben, mich persönlich weiterentwickeln und in jeder Einheit meine beste Leistung abrufen
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Die Top 5 zu erreichen
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Mein volles Potenzial ausschöpfen und mich sportlich so weit wie möglich entwickeln.