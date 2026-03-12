Spieler der Woche: Sali feiert furioses Startelf-Debüt für Königsborn

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dass er zur Rückrunde eine echte Verstärkung ist, hat er an den ersten Spieltagen direkt bewiesen. Einem Joker-Tor beim 2:2 gegen den SuS Kaiserau folgte am vergangenen Wochenende beim Startelf-Debüt eine Tor-Gala. Der FC Altenbochum wurde mit 9:0 abgeschossen. Sali steuerte vier Treffer und zwei Assists bei und war von Beginn an nicht zu stoppen, als er seine Mannschaft mit einem lupenreinen Hattrick von der 23. bis 40. Spielminute auf die Siegerstraße brachte.

Der 20-jährige Enes Sali ist seit dem Winter spielberechtigt für den Landesligisten Königsborner SV. Sein erstes Seniorenjahr hatte er beim Oberligisten Rot Weiss Ahlen verbracht und war im vergangenen Sommer zum Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund gewechselt. Zum Ende der Transferperiode zerschlug sich dieses Engagement aufgrund mangelnder Perspektive und Sali schloss sich Königsborn an. Es gab Probleme bei den Formalitäten, so dass der gebürtige Wittener zunächst nur zuschauen durfte.

Wir stellen euch den jungen Offensivmann näher vor:

Name: Sali

Vorname: Enes

Spitzname: -

Verein: Königsborner SV

Wohnort: Witten

Alter: 20

Geburtsdatum: 25.09.2005

Größe: 1,80

Geburtsort: Witten

Nationalität: Deutsch/ Türkisch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 15

Im Verein seit: August 2025

Meine vorherigen Vereine: RW Ahlen

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 3 Jahren

Meine Jugendvereine: TuS Heven, DJK TuS Hordel, TSG Sprockhövel, RW Ahlen

Beruf: Student

Beschreibe dich mit drei Worten: Torgefährlich, explosiv, diszipliniert

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Früh schlafen gehen

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Jedes Wetter, solange der Platz spielbar ist

Darum spiele ich Fußball: Weil ich den Fußball liebe und es für mich keine schönere Aktivität gibt als Fußball zu spielen

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Ronaldo

Das kann ich neben Fußball am besten: Mich im Fitnessstudio fit halten

Dein größter Moment: Mein erster Treffer zum 2:1-Sieg bei meinem Debüt für die Seniorenmannschaft von Rot Weiss Ahlen (seinerzeit Regionalliga) gegen den BSV Rehden im einem Testspiel (Anm. der Redaktion: Januar 2024)

Deine bitterste Niederlage: Jede Niederlage tut weh

Dein aktuell bester Mitspieler: Val-Leander Wettklo

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Can-Yahya Moustfa

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jeder Spieler gibt immer Vollgas

Ich sitze in der Kabine neben: Luke Voß

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Taha Efe

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Enes Sali wurde Spieler der Saison

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Einen Fußball, Musik und ein Buch

Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund bleiben, mich persönlich weiterentwickeln und in jeder Einheit meine beste Leistung abrufen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Die Top 5 zu erreichen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Mein volles Potenzial ausschöpfen und mich sportlich so weit wie möglich entwickeln.