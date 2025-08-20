Spieler der Woche: Rückkehrer Lehbrink erzielt Dreierpack für Ahmsen

Einst schoss der heute 23-jährige Niclas Lehbrink den TuS Ahmsen in die Bezirksliga. Im Sommer 2023 hatte der Angreifer mit 46 Toren maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein aus Bad Salzuflen nach 22 Jahren in den überkreislichen Fußball zurückkehrte. Er wagte den direkten Sprung in die Landesliga zum Post TSV Detmold und bewies sofort seine Qualitäten. Doch nach 34 Toren in 56 Landesliga-Partien kehrte Lehbrink zur aktuellen Saison zum TuS Ahmsen zurück, um dort möglichst bald den nächsten Aufstieg zu feiern. Nach zwei Jahren im Abstiegskampf hat der TuS aufgerüstet und möchte oben angreifen, wie auch Lehbrink deutlich macht. Nachdem er im ersten Saisonspiel noch leer ausging, zündete er am 2. Spieltag den Turbo und steuerte einen Dreierpack zum 6:1-Kantersieg bei der SV Eidinghausen-Werste bei.

Wir stellen euch den ambitionierten Mittelstürmer näher vor:

Name: Lehbrink

Vorname: Niclas

Spitzname: /

Verein: TuS Ahmsen

Im Verein seit: Sommer 2025

Wohnort: Elverdissen / Herford

Alter: 23 Jahre

Geburtsdatum: 01.01.2002

Größe: 1,87m

Geburtsort: Herford

Nationalität: Deutsch

Position: Stürmer

Welche genaue Position spielst du am liebsten: ST

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 9

Vorherige Karriere-Stationen: Post TSV Detmold, davor TuS Ahmsen

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 5 Jahren

Meine Jugendvereine: TV Elverdissen

Beruf: gelernter Industriemechaniker

Beschreibe dich mit drei Worten: Diszipliniert, Zuverlässig, Ruhig

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /

Dein Lieblingswetter am Spieltag: ca 18 Grad, leicht bewölkt, trocken

Darum spiele ich Fußball: Spaß am Mannschaftssport, Freundschaften

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo

Das kann ich neben Fußball am besten: Grillen

Dein größter Erfolg: Der Aufstieg mit dem TuS Ahmsen in die Bezirksliga

Deine bitterste Niederlage: Westfalenpokal gegen Oerlinghausen

Dein aktuell bester Mitspieler: Jörn Seifert

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Jörn Seifert

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: /

Ich sitze in der Kabine neben: Till Käufer

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Basti Ewert

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Grill,

Das ist mein persönliches Saisonziel: Torschützenkönig

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Platz 1-3

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: So hoch (höchste Liga) spielen wie möglich