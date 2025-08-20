Spieler der Woche: Rückkehrer Lehbrink erzielt Dreierpack für Ahmsen

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Einst schoss der heute 23-jährige Niclas Lehbrink den TuS Ahmsen in die Bezirksliga. Im Sommer 2023 hatte der Angreifer mit 46 Toren maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein aus Bad Salzuflen nach 22 Jahren in den überkreislichen Fußball zurückkehrte. Er wagte den direkten Sprung in die Landesliga zum Post TSV Detmold und bewies sofort seine Qualitäten. Doch nach 34 Toren in 56 Landesliga-Partien kehrte Lehbrink zur aktuellen Saison zum TuS Ahmsen zurück, um dort möglichst bald den nächsten Aufstieg zu feiern. Nach zwei Jahren im Abstiegskampf hat der TuS aufgerüstet und möchte oben angreifen, wie auch Lehbrink deutlich macht. Nachdem er im ersten Saisonspiel noch leer ausging, zündete er am 2. Spieltag den Turbo und steuerte einen Dreierpack zum 6:1-Kantersieg bei der SV Eidinghausen-Werste bei.
Wir stellen euch den ambitionierten Mittelstürmer näher vor:
Name: Lehbrink
Vorname: Niclas
Spitzname: /
Verein: TuS Ahmsen
Im Verein seit: Sommer 2025
Wohnort: Elverdissen / Herford
Alter: 23 Jahre
Geburtsdatum: 01.01.2002
Größe: 1,87m
Geburtsort: Herford
Nationalität: Deutsch
Position: Stürmer
Welche genaue Position spielst du am liebsten: ST
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 9
Vorherige Karriere-Stationen: Post TSV Detmold, davor TuS Ahmsen
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: Mit 5 Jahren
Meine Jugendvereine: TV Elverdissen
Beruf: gelernter Industriemechaniker
Beschreibe dich mit drei Worten: Diszipliniert, Zuverlässig, Ruhig
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /
Dein Lieblingswetter am Spieltag: ca 18 Grad, leicht bewölkt, trocken
Darum spiele ich Fußball: Spaß am Mannschaftssport, Freundschaften
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo
Das kann ich neben Fußball am besten: Grillen
Dein größter Erfolg: Der Aufstieg mit dem TuS Ahmsen in die Bezirksliga
Deine bitterste Niederlage: Westfalenpokal gegen Oerlinghausen
Dein aktuell bester Mitspieler: Jörn Seifert
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Jörn Seifert
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: /
Ich sitze in der Kabine neben: Till Käufer
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Basti Ewert
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Grill,
Das ist mein persönliches Saisonziel: Torschützenkönig
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Platz 1-3
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: So hoch (höchste Liga) spielen wie möglich