Spieler der Woche: Pascal Knoke - vier Tore in 23 Minuten FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.rn

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 26-jährige Pascal Knoke traf mit dem FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (kurz: FC P-E-L) am Sonntag in der Bezirksliga 3 auf den besser platzierten SV Eintracht Jerxen-Orbke. Der Torjäger lieferte ein überragendes Spiel ab und traf innerhalb von 23 Minuten zur 4:0-Führung (7. bis 29. Minute). Auch der fünfte Treffer gehörte zu großen Teilen ihm, als er vier Gegenspieler ausspielte und nur der Pfosten den Einschlag verhinderte. Mitspieler Jonas Güthoff war der Nutznießer und hämmerte die abgeprallte Kugel mit dem Vollspann aus spitzem Winkel in die Maschen. Am Ende hieß es klar und deutlich 6:1 und drei wichtige Punkte wurden eingefahren, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Knoke ging schon von 2016 bis 2020 für den Fusionsverein aus dem Jahre 2004, der in der Kleinstadt Willebadessen (Kreis Höxter) beheimatet ist und seit 2013 durchgängig in der Bezirksliga spielt, auf Torejagd und erzielte jede Saison um die 20 Tore. Eine Marke, die in der laufenden Spielzeit mit aktuell elf Treffern erstmals deutlich geknackt werden könnte.

Im Sommer 2020 entschied sich Knoke für den Wechsel zum Landesligisten SpVg Brakel. Anfangs geprägt von der abgebrochenen Corona-Saison 2020/21 gelang in der vorigen Spielzeit nicht der Sprung zum Stammspieler, so dass sich Knoke im März 2022 für die Rückkehr zum FC P-E-L entschied.

Wir stellen euch den Goalgetter in unserem gewohnten "Spieler der Woche"-Steckbrief näher vor:

Name: Knoke

Vorname: Pascal

Spitzname: Knoke

Verein: FC PEL

Alter: 26

Geburtsdatum: 22.08.1996

Größe: 179 cm

Geburtsort: Bad Driburg

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Fuß: rechts

Trikotnummer: 12

Im Verein seit: wieder seit Sommer 2022