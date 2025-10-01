Spieler der Woche: Olpes Torjäger Jannik Buchen schlägt vierfach zu

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 31-Jährige Jannik Buchen ist "Mr. Olpe". Mit 16 Jahren schloss sich der gebürtige Attendorner der SpVg Olpe an und ist seitdem geblieben. Seit vielen Spielzeiten schießt er regelmäßig Tore im zweistelligen Bereich. Beim 5:1-Auswärtssieg in Erlinghausen war der Kapitän mit vier Toren der Match-Winner und hat damit bereits neun Treffer auf seinem Konto. Sein sechs Jahre jüngerer Bruder Nicolas genoss bei den Sportfreunden Siegen die Ausbildung und hat bislang ebenfalls seine gesamte Senioren-Zeit bei der SpVg verbracht.

FuPa Westfalen stellt euch den Offensivmann näher vor:

Name: Buchen

Vorname: Jannik

Spitzname: -

Verein: SpVg Olpe

Im Verein seit: Juli 2010

Wohnort: Wenden

Alter: 31

Geburtsdatum: 11.12.1993

Größe: 182 cm

Geburtsort: Attendorn

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Mittelstürmer

Fuß: rechts

Trikotnummer: 9

Vorherige Karriere-Stationen: -

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 8 Jahren

Meine Jugendvereine: SV04 Attendorn, SpVg Olpe, VfL Bochum

Beruf: Ingenieur

Beschreibe dich mit drei Worten: Teamplayer, Fußballverrückt, Familienmensch

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Mittags vorm Spiel gibt’s immer Nudeln 😉

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad, Sonne und bewässerter Rasen

Darum spiele ich Fußball: Gemeinsam mit Freunden Erfolge zu feiern, aber auch Niederlagen zu teilen.

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Passt sich mit der Zeit immer ein wenig an, mal war es Carsten Jancker, Roy Makaay, momentan vielleicht Harry Kane.

Das kann ich neben Fußball am besten: mein Auto sauber halten 😊

Deine größten Erfolge: C-Jugend Westfalenmeister mit dem VfL Bochum und natürlich die beiden Kreispokalsiege (2017/2020) und der Aufstieg in die Westfalenliga (2015) mit der SpVg Olpe.

Deine bitterste Niederlage: Die 3:0-Niederlage im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Westfalenliga gegen den Kirchhörder SC (2013/14).

Dein aktuell bester Mitspieler: Wir sind ein gutes ausgeglichenes Team, aber mit meinem Bruder spiele ich schon gerne zusammen 😉

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Da waren zu viele gute Spieler dabei.

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Basti Klein (trainiert leider aufgrund von Verletzungen eher selten, wenn er aber da ist, gewinnt er nahezu jedes Abschlussspiel)

Ich sitze in der Kabine neben: Basti Klein und dem Fön

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Kevin Becker

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Aller guten Dinge sind 3 – Buchen steigt zum dritten Mal mit der Spielvereinigung Olpe in die Westfalenliga auf!

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Meine Frau, Fußball und genug gutes Essen 😊

Das ist mein persönliches Saisonziel: Mehr Tore als im letzten Jahr zu schießen (im Optimalfall gerne eine 2 vorne 😉)

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Wir hatten einen kleinen Umbruch, mit vielen jungen talentierten Neuzugängen und einem Trainerwechsel. Diese Saison heißt es, den vielleicht etwas schmeichelhaften 7. Platz vom letzten Jahr zu bestätigen und die beste Landesligamannschaft des Kreises zu werden.

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Noch einmal ganz oben in der Tabelle mitspielen.