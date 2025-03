Spieler der Woche: Oguz Karagüzel erzielt Viererpack für SF Bulmke

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Gekommen, um zu bleiben. Die Sportfreunde Bulmke sind im vergangenen Sommer nach 15 Jahren in den überkreislichen Fußball zurückgekehrt. Dort möchte sich der Gelsenkirchener Verein etablieren und auch den Blick nach oben richten. Ein Top-Transfer zu Saisonbeginn war der heute 24-jährige Oguz Karagüzel, der mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga aufgestiegen war. Wenn er in der laufenden Spielzeit auf dem Platz stand, traf er fast immer. Am vergangenen Sonntag ließ er es so richtig krachen. Im Mittelfeld-Duell gegen den SV Gelsenkirchen-Heßler schoss der gebürtige Gelsenkirchener vier Tore und war maßgeblich am 7:3-Heimerfolg beteiligt.