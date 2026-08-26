Spieler der Woche: Moulai glänzt bei Mesums Kantersieg mit vier Toren

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Arvin Moulai (23) erlebte ein echtes Highlight in seiner bisherigen Westfalenliga-Karriere. Nach seiner vierjährigen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück, als er sogar mit 18 Jahren einmal in der 3. Liga auflaufen durfte, startete der Offensivmann seine Seniorenkarriere im Kosovo. Anfang 2024 kehrte er nach Deutschland zurück. Nach zweieinhalb Jahren beim SV Rödinghausen II schloss er sich im Sommer dem SV Mesum an.
Moulai genießt das Vertrauen seines Trainer Pascal Wilmes und stand bislang immer in der Startelf. Am vergangenen Wochenende zahlt er dieses beim überraschenden 9:0-Kantersieg gegen den Lüner SV gebührend zurück. Mit seinen vier Toren am Stück zum 5:0-Zwischenstand in der 57. Spielminute hatte er seine Arbeit getan und Wilmes gab den Reservisten eine Chance. Mit vier Treffern rangiert der gebürtiger Athener nun auf Platz 2 der Torschützenliste.
Name: Moulai
Vorname: Arvin
Spitzname: /
Verein: SV Mesum
Wohnort: Osnabrück
Alter: 23
Geburtsdatum: 29.06.2003
Größe: 1,80m
Geburtsort: Athen
Nationalität: Albanisch/griechisch
Position: Angriff/Mittelfeld
Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10er/linker Flügel
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 10
Im Verein seit: Sommer 2026
Meine vorherigen Vereine: VfL Osnabrück, KF Liria (Kosovo), SV Rödinghausen II
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4-5
Meine Jugendvereine: KF Tirana, Osnabrücker SC, VfL Osnabrück
Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, lustig, Straßenkicker
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /
Dein Lieblingswetter am Spieltag: kühl, leicht bewölkt
Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo
Das kann ich neben Fußball am besten: Leute zum Lachen bringen
Dein bisher größter Moment im Fußball: Profidebüt beim VfL Osnabrück (Anm. der Redaktion: am 5. Dezember 2021 gegen den TSV Havelse in der 3. Liga)
Deine bitterste Niederlage: will ich gar nicht dran denken
Dein aktuell bester Mitspieler: alle beim SVM sind super 😂
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Da gab’s einige gute.
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: ich natürlich 😂
Ich sitze in der Kabine neben: Ibi und Ledjon
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Schocke 😂❤
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Wenn ich kurzfristig denke, dann: "Moulai erneut Spieler der Woche"
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: ein Fußball, Sonnencreme, Musikbox 😂
Das ist mein persönliches Saisonziel: auf dieser Woche aufbauen und der Mannschaft mit weiteren Scorern helfen.
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: In der Liga auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz und im Kreispokal das Ding holen.
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: so hoch spielen wie möglich, ich bin bereit für alles und lasse es auf mich zukommen.