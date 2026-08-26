Spieler der Woche: Moulai glänzt bei Mesums Kantersieg mit vier Toren

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FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Moulai genießt das Vertrauen seines Trainer Pascal Wilmes und stand bislang immer in der Startelf. Am vergangenen Wochenende zahlt er dieses beim überraschenden 9:0-Kantersieg gegen den Lüner SV gebührend zurück. Mit seinen vier Toren am Stück zum 5:0-Zwischenstand in der 57. Spielminute hatte er seine Arbeit getan und Wilmes gab den Reservisten eine Chance. Mit vier Treffern rangiert der gebürtiger Athener nun auf Platz 2 der Torschützenliste.

Arvin Moulai (23) erlebte ein echtes Highlight in seiner bisherigen Westfalenliga-Karriere. Nach seiner vierjährigen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück, als er sogar mit 18 Jahren einmal in der 3. Liga auflaufen durfte, startete der Offensivmann seine Seniorenkarriere im Kosovo. Anfang 2024 kehrte er nach Deutschland zurück. Nach zweieinhalb Jahren beim SV Rödinghausen II schloss er sich im Sommer dem SV Mesum an.

Wir stellen euch den Offensivmann näher vor:

Name: Moulai

Vorname: Arvin

Spitzname: /

Verein: SV Mesum

Wohnort: Osnabrück

Alter: 23

Geburtsdatum: 29.06.2003

Größe: 1,80m

Geburtsort: Athen

Nationalität: Albanisch/griechisch

Position: Angriff/Mittelfeld

Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10er/linker Flügel

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 10

Im Verein seit: Sommer 2026

Meine vorherigen Vereine: VfL Osnabrück, KF Liria (Kosovo), SV Rödinghausen II

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4-5

Meine Jugendvereine: KF Tirana, Osnabrücker SC, VfL Osnabrück

Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, lustig, Straßenkicker

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /

Dein Lieblingswetter am Spieltag: kühl, leicht bewölkt

Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo

Das kann ich neben Fußball am besten: Leute zum Lachen bringen

Dein bisher größter Moment im Fußball: Profidebüt beim VfL Osnabrück (Anm. der Redaktion: am 5. Dezember 2021 gegen den TSV Havelse in der 3. Liga)

Deine bitterste Niederlage: will ich gar nicht dran denken

Dein aktuell bester Mitspieler: alle beim SVM sind super 😂

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Da gab’s einige gute.

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: ich natürlich 😂

Ich sitze in der Kabine neben: Ibi und Ledjon

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Schocke 😂❤

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Wenn ich kurzfristig denke, dann: "Moulai erneut Spieler der Woche"

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: ein Fußball, Sonnencreme, Musikbox 😂

Das ist mein persönliches Saisonziel: auf dieser Woche aufbauen und der Mannschaft mit weiteren Scorern helfen.

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: In der Liga auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz und im Kreispokal das Ding holen.

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: so hoch spielen wie möglich, ich bin bereit für alles und lasse es auf mich zukommen.