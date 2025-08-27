Spieler der Woche: Mit 39 Jahren fühle ich mich topfit Ex Profi Sebastian Ghasemi ist im Berliner Fußball nicht mehr wegzudenken Verlinkte Inhalte BZL Berlin-Staffel 2 Stern Britz Wittenau Lübars Grünauer BC + 13 weitere

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Doppelpack zum Auftakt: Ghasemi-Nobakht führt Veritas in die Bezirksliga

2012 zog es Sebastian Ghasemi-Nobakht vom Drittligisten Rot-Weiß Ahlen nach Berlin. Für die Westfalen hatte der Stürmer zuvor in 22 Spielen zweimal getroffen. In der Hauptstadt schloss er sich zunächst Viktoria 1889 an, ehe Stationen bei Hertha 06 (Oberliga), Berlin Türkspor (Berlin-Liga), Hertha BSC III und der Sport-Union folgten. Heute trägt er das Trikot von Veritas Spandau – und prägt dort die Offensive wie eh und je. Mit den Spandauern gelang dem 39-Jährigen nun der Aufstieg in die Bezirksliga. Gleich am ersten Spieltag setzte er ein Ausrufezeichen: Beim 4:3-Erfolg gegen Lübars traf der Offensivallrounder doppelt. Ist unser Spieler der Woche:

"Bei Veritas fühle ich mich sauwohl, weil ich mit vielen Jungs früher schon zusammen gespielt habe. Selbst mit 39 fühle ich mich topfit. Mache auch sehr viel dafür. Wir sind ein Team. Machen auch viel privat zusammen. Mir ist egal ob viele Experten uns als Konkurrent zu Delay Sports sehen. Der Druck liegt bei denen"

Ghasemi für Veritas in Aktion – Foto: Olaf Kapell