Spieler der Woche: Mihajlovic schießt Hammer SpVg zum Derby-Sieg

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Als der junge Jovan Mihajlovic im Hammer Derby zwischen der Hammer SpVg und der SG Bockum-Hövel nach knapp einer Stunde wegen seiner angeschlagenen Achillessehne vom Platz musste, hatte er das Derby zugunsten der Gastgeber so gut wie entschieden. Nach einem frühen Rückstand traf der "Zehner" dreimal (19./38. und 48.). Es waren die Tore Nr. 11 bis 13 in der laufenden Spielzeit des 21-Jährigen, der von 2020 bis 2023 im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld ausgebildet wurde.
Ein Highlight seiner jungen Laufbahn war das Sommer-Trainingslager 2022 mit den Profis des DSC Arminia Bielefeld. An seiner Seite damals der heutige Bundesliga-Profi Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21, Eintracht Frankfurt).
___
Name: Mihajlovic
Vorname: Jovan
Spitzname: Jovi
Verein: Hammer SpVg
Wohnort: Hamm
Alter: 21
Geburtsdatum: 06.04.2004
Größe: 1,84m
Geburtsort: Ahlen
Nationalität: Deutsch
Position: Offensives Mittelfeld
Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 10
Im Verein seit: Sommer 2023
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4
Meine Jugendvereine: BV 09 Hamm, Hammer Spvg, DSC Arminia Bielefeld
Beruf: Student
Beschreibe dich mit drei Worten: Positiv, Gelassen, dankbar
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Wasche mir dreimal das Gesicht mit kaltem Wasser
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Flutlicht mit Regen
Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo
Das kann ich neben Fußball am besten: Ich bleibe ruhig unter Druck
Dein bislang größter Moment im Fußball: Das Trainingslager mit den Profis von Arminia Bielefeld in Österreich
Deine bitterste Niederlage: /
Dein aktuell bester Mitspieler: Da gibt es mehrere
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Noel Dülek
Ich sitze in der Kabine neben: Janis Kindler
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Eric Kommorowski
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Darauf lege ich keinen großen Wert
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Bibel, Kompass
Das ist mein persönliches Saisonziel: So viele Scorer wie möglich erzielen
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Aufstieg
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Einen Aufstieg