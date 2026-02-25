Spieler der Woche: Mihajlovic schießt Hammer SpVg zum Derby-Sieg

von red · Heute, 07:35 Uhr · 0 Leser

von red · Heute, 07:35 Uhr · 0 Leser

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Ein Highlight seiner jungen Laufbahn war das Sommer-Trainingslager 2022 mit den Profis des DSC Arminia Bielefeld. An seiner Seite damals der heutige Bundesliga-Profi Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21, Eintracht Frankfurt).

Als der junge Jovan Mihajlovic im Hammer Derby zwischen der Hammer SpVg und der SG Bockum-Hövel nach knapp einer Stunde wegen seiner angeschlagenen Achillessehne vom Platz musste, hatte er das Derby zugunsten der Gastgeber so gut wie entschieden. Nach einem frühen Rückstand traf der "Zehner" dreimal (19./38. und 48.). Es waren die Tore Nr. 11 bis 13 in der laufenden Spielzeit des 21-Jährigen, der von 2020 bis 2023 im Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld ausgebildet wurde.

➡️ Melde Dich jetzt zu unserem VELTINS-Newsletter an. 📧 Über unseren VELTINS-Newsletter werden regelmäßig exklusive Gewinnspiele veranstaltet und über alle Neuigkeiten rund um die Brauerei und unsere Produkte informiert.

___

Wir stellen euch den jungen Offensivmann näher vor:

Name: Mihajlovic

Vorname: Jovan

Spitzname: Jovi

Verein: Hammer SpVg

Wohnort: Hamm

Alter: 21

Geburtsdatum: 06.04.2004

Größe: 1,84m

Geburtsort: Ahlen

Nationalität: Deutsch

Position: Offensives Mittelfeld

Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 10

Im Verein seit: Sommer 2023

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4

Meine Jugendvereine: BV 09 Hamm, Hammer Spvg, DSC Arminia Bielefeld

Beruf: Student

Beschreibe dich mit drei Worten: Positiv, Gelassen, dankbar

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Wasche mir dreimal das Gesicht mit kaltem Wasser

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Flutlicht mit Regen

Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Cristiano Ronaldo

Das kann ich neben Fußball am besten: Ich bleibe ruhig unter Druck

Dein bislang größter Moment im Fußball: Das Trainingslager mit den Profis von Arminia Bielefeld in Österreich

Deine bitterste Niederlage: /

Dein aktuell bester Mitspieler: Da gibt es mehrere

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Ayoube Amaimouni-Echghouyab

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Noel Dülek

Ich sitze in der Kabine neben: Janis Kindler

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Eric Kommorowski

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Darauf lege ich keinen großen Wert

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Bibel, Kompass

Das ist mein persönliches Saisonziel: So viele Scorer wie möglich erzielen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Aufstieg

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Einen Aufstieg