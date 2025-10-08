Spieler der Woche: Mesums Muthulingam schießt sich an die WL1-Spitze

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der 30-jährige Julin Muthulingam ist auf dem Zenit seines Schaffens. Seit Sommer 2024 spielt der Offensivmann erstmal in der sechsthöchste Spielklasse beim SV Mesum und schießt Tore am Fließband. Nach seinem Viererpack am Wochenende im Heimspiel gegen den FC Kaunitz steht er bei 27 Toren in 31 Westfalenliga-Partien.
Nachdem der Stürmer mit Wurzeln in Sri Lanka schon entscheidenden Anteil am Führungstreffer gegen den Aufsteiger hatte, gelang ihm mit dem Pausenpfiff zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt der Treffer zum 2:1. Als die Ostwestfalen nach einer Stunde erneut den Anschluss erzielten, sorgte er prompt für das beruhigende 4:2 und schraubte am Ende mit zwei weiteren Treffern das Ergebnis in die Höhe. Mit elf Treffern führt er nun die Torjägerliste in der Westfalenliga Staffel 1 an.
Name: Muthulingam
Vorname: Julin
Spitzname: Mutu
Verein: SV Mesum
Im Verein seit: Juli 2024
Wohnort: Hörstel
Alter: 30
Geburtsdatum: 15.06.1995
Größe: 177cm
Geburtsort: Ibbenbüren
Nationalität: Deutsch/Sri Lanka
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Stürmer/Zentral offensives Mittelfeld
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 11
Vorherige Karriere-Stationen: SC Hörstel/SV Teuto Riesenbeck
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 3
Meine Jugendvereine: SC Hörstel
Beruf: Betriebselektriker
Beschreibe dich mit drei Worten: humorvoll, selbstbewusst, familiär
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Spaziergang mit meiner Familie
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Sonnenschein mit leichtem Regen
Darum spiele ich Fußball: Weil es so viele verschiedene Emotionen in mir auslöst
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Didier Drogba
Das kann ich neben Fußball am besten: Ich brate die besten Smash Burger
Dein größter Erfolg: Der Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2018/19 mit meinem Heimatverein SC Hörstel
Deine bitterste Niederlage: Kreispokalfinale gegen Altenrheine (Saison 2024/25)
Dein aktuell bester Mitspieler: Adrian Knüver
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Philip Grewe
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jan Fislage
Ich sitze in der Kabine neben: Milan Hartke & Esrom Alem Beyene
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Jordi Dindic
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Mutu beendet erfolgreiche Karriere im Alter von 40
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Meine Frau, mein Sohn & mein Hund
Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund zu bleiben
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 5 der Liga
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Nach zwei verlorenen Kreispokalfinalspielen das Ding auch mal gewinnen.