Spieler der Woche: Mesums Muthulingam schießt sich an die WL1-Spitze

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Nachdem der Stürmer mit Wurzeln in Sri Lanka schon entscheidenden Anteil am Führungstreffer gegen den Aufsteiger hatte, gelang ihm mit dem Pausenpfiff zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt der Treffer zum 2:1. Als die Ostwestfalen nach einer Stunde erneut den Anschluss erzielten, sorgte er prompt für das beruhigende 4:2 und schraubte am Ende mit zwei weiteren Treffern das Ergebnis in die Höhe. Mit elf Treffern führt er nun die Torjägerliste in der Westfalenliga Staffel 1 an.

Der 30-jährige Julin Muthulingam ist auf dem Zenit seines Schaffens. Seit Sommer 2024 spielt der Offensivmann erstmal in der sechsthöchste Spielklasse beim SV Mesum und schießt Tore am Fließband. Nach seinem Viererpack am Wochenende im Heimspiel gegen den FC Kaunitz steht er bei 27 Toren in 31 Westfalenliga-Partien.

Spitzname: Mutu

Verein: SV Mesum

Im Verein seit: Juli 2024

Wohnort: Hörstel

Alter: 30

Geburtsdatum: 15.06.1995

Größe: 177cm

Geburtsort: Ibbenbüren

Nationalität: Deutsch/Sri Lanka

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Stürmer/Zentral offensives Mittelfeld

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 11

Vorherige Karriere-Stationen: SC Hörstel/SV Teuto Riesenbeck

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 3

Meine Jugendvereine: SC Hörstel

Beruf: Betriebselektriker

Beschreibe dich mit drei Worten: humorvoll, selbstbewusst, familiär

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Spaziergang mit meiner Familie

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Sonnenschein mit leichtem Regen

Darum spiele ich Fußball: Weil es so viele verschiedene Emotionen in mir auslöst

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Didier Drogba

Das kann ich neben Fußball am besten: Ich brate die besten Smash Burger

Dein größter Erfolg: Der Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2018/19 mit meinem Heimatverein SC Hörstel

Deine bitterste Niederlage: Kreispokalfinale gegen Altenrheine (Saison 2024/25)

Dein aktuell bester Mitspieler: Adrian Knüver

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Philip Grewe

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jan Fislage

Ich sitze in der Kabine neben: Milan Hartke & Esrom Alem Beyene

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Jordi Dindic

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Mutu beendet erfolgreiche Karriere im Alter von 40

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Meine Frau, mein Sohn & mein Hund

Das ist mein persönliches Saisonziel: Gesund zu bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 5 der Liga

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Nach zwei verlorenen Kreispokalfinalspielen das Ding auch mal gewinnen.