Spieler der Woche: Marius Wolny liefert zwei Tore und zwei Assists

– Foto: Timo Babic

Nach einer überragenden Performance am vergangenen Spieltag sichert sich Marius Wolny den Titel "Spieler der Woche" in Sachsen. Mit einer gnadenlosen Effizienz vor dem Tor und unermüdlichem Einsatz führte er sein Team fast im Alleingang zum Sieg.

Mit vier Torbeteiligungen – darunter zwei eigene Treffer und zwei Assists – setzt sich Marius beim Heimspiel gegen Chemie Leipzig II die Krone auf.

Spiel: VfB Fortuna Chemnitz - BSG Chemie Leipzig II (6:1)

Leistung: zwei Tore, zwei Vorlagen, 90 Minuten Einsatz

⚽️ Das Spiel im Rückblick

Es war die Show des Marius Wolny: Bereits in der 5. Minute brachte er seine Mannschaft nach einer Ecke auf die Siegerstraße. Eine Viertelstunde später behielt er auf Höhe des Strafraums das Auge für den Mitspieler und legte seinen ersten Treffer auf. Auch die Chance vom Punkt ließ sich Marius an diesem Tag nicht entgehen – nach einem klaren Foul verwandelte der Neuzugang den Elfmeter oben links. Kurz vor der Halbzeit sammelte Wolny bereits seinen vierten Scorerpunkt: Nach einem Doppelpass steckte der Mittelfeldspieler auf seinen Mitspieler Phil Mende durch, der vor dem Tor eiskalt blieb.

💬 Stimme zum Erfolg

"Ich freue mich enorm über unseren gelungenen Saisonstart. Ich denke, dass Chemie II eine fußballerisch und kämpferisch wirklich sehr gute Mannschaft ist – deshalb können wir absolut stolz auf unsere geschlossene Teamleistung sein! Wir haben das Spiel die meiste Zeit kontrolliert, unsere Chancen genutzt und hinten nicht viel zugelassen. Bei uns im Team spüre ich einfach, dass jeder für den anderen kämpft. Dazu sind alle Spieler wirklich gute Kicker, und es macht sowohl im Spiel als auch im Training extrem viel Bock, mit jedem Einzelnen auf dem Platz zu stehen.

Aus diesem Grund bin ich auch froh, dass ich der Mannschaft mit Assists und Toren helfen konnte. Einen großen Anteil daran hat natürlich, dass es auf und neben dem Platz einfach gut harmoniert.

Ich kann also einfach nur sagen, dass ich sehr froh bin, zur Fortuna gewechselt zu sein. Das Trainerteam vereint für mich alles, was so eine junge Mannschaft braucht. Es macht extrem viel Lust auf mehr in der Mannschaft und dem Verein, sodass ich sehr gespannt bin, was wir in Zukunft noch erreichen können!"

🗣 Das sagt der Coach

"Marius ist neu bei uns und hat sich durch seine nette und freundliche Art schnell eingefügt. Er hat bereits in den Testspielen angedeutet, was er kann, und hat es diese Woche sehr gut gemacht: Er ist extrem kreativ, sehr laufstark und abschlussstark", lobt Coach Rocco Dittrich.

👤 Porträt & Saison-Check

Seit dieser Saison läuft der 24-jährige für den VfB auf. Zuvor schnürte er für den SV Eiche Reichenbrand seine Schuhe und war dort eine wichtige Stütze in der Landesklasse West. Sein Einstand bei Fortuna Chemnitz lief mit zwei Toren und zwei Assists mehr als perfekt.

🚀 Ausblick

Mit diesem Sieg im Rücken steht der VfB Fortuna Chemnitz nach einem Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz. Am nächsten Wochenende wartet die Auswärtshürde bei der SG Motor Wilsdruff. Wenn Marius seine Treffsicherheit beibehält, dürfte auch dort etwas Zählbares drin sein.

Herzlichen Glückwunsch, Marius!