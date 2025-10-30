 2025-10-29T14:40:31.903Z

Allgemeines

Spieler der Woche: Löbler erzielt Dreierpack bei Deutens Kantersieg

FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

Verlinkte Inhalte

LL Westfalen St. 4
SV RW Deuten
Hammer SpVg
Hendrik Christian Löbler
Hendrik Christian Löbler

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Deuten
SV Rot-Weiß DeutenSV RW Deuten
Hammer SpVg
Hammer SpVgHammer SpVg
6
0

Anderthalb Jahre stand Hendrik Löbler beim Oberligisten SV Schermbeck unter Vertrag und bewies mit 18 Toren in 49 Spielen seine Offensivqualitäten. Nach einem Auslandssemester in Spanien kehrte er im Mai zum SV RW Deuten zurück, bei dem er seine ersten Seniorenjahre in der Westfalenliga verbracht hatte.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart setzte Deuten am vergangenen Wochenende ein klares Ausrufezeichen, dass die Saison in Bezug auf die Tabellenspitze noch nicht abgehakt ist. Der bis dato Tabellenzweite Hammer SpVg wurde zuhause mit 6:0 vom Platz gefegt. Löbler war mit drei Toren der Matchwinner. Mit elf Treffern führt er nun die Torjägerliste in der Landesliga 4 an.

Wir stellen euch den Offensivmann näher vor:

Name: Löbler

Vorname: Hendrik Christian

Rufname: Hendrik

Spitzname: Henne

Verein: SV RW Deuten

Wohnort: Dorsten

Alter: 24

Geburtsdatum: 10.10.2001

Größe: 1,94 m

Geburtsort: Gelsenkirchen

Nationalität: deutsch

Position: ZM / ZOM / ST

Welche genaue Position spielst du am liebsten: auf der 10

Fuß: rechts

Trikotnummer: 9

Im Verein seit: Mai 2025 (vorher bereits 2021-23)

Vorherige Karrierestationen: SV Schermbeck, SV RW Deuten

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 5 Jahren

Meine Jugendvereine: TSV Marl-Hüls, BVH Dorsten

Beruf: Kfm. Angestellter

Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, humorvoll, bodenständig

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad und Sonne

Darum spiele ich Fußball: aus Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Toni Kroos

Das kann ich neben dem Fußball am besten: mit Freunden Padel spielen

Dein größter Sieg: Kreispokalsieger 2025 mit dem SV RW Deuten

Deine bitterste Niederlage: jede Derbyniederlage

Dein aktuell bester Mitspieler: Till Goeke

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Jannik Löbler

Der Trainingsweltmeister in meiner Mannschaft: Kieron Ihnen

Ich sitze in Kabine neben: Kieron Ihnen und Jonas Goeke

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Ben Beisenbusch

Welches Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Löbler wird Torschützenkönig

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Hängematte, Feuerstein, Handy

Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannnschaft: Top 3 in der Liga, Kreispokal verteidigen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Teilnahme am DFB-Pokal

Aufrufe: 030.10.2025, 08:00 Uhr
redAutor