Spieler der Woche: Löbler erzielt Dreierpack bei Deutens Kantersieg

Anderthalb Jahre stand Hendrik Löbler beim Oberligisten SV Schermbeck unter Vertrag und bewies mit 18 Toren in 49 Spielen seine Offensivqualitäten. Nach einem Auslandssemester in Spanien kehrte er im Mai zum SV RW Deuten zurück, bei dem er seine ersten Seniorenjahre in der Westfalenliga verbracht hatte.
Nach einem durchwachsenen Saisonstart setzte Deuten am vergangenen Wochenende ein klares Ausrufezeichen, dass die Saison in Bezug auf die Tabellenspitze noch nicht abgehakt ist. Der bis dato Tabellenzweite Hammer SpVg wurde zuhause mit 6:0 vom Platz gefegt. Löbler war mit drei Toren der Matchwinner. Mit elf Treffern führt er nun die Torjägerliste in der Landesliga 4 an.
Wir stellen euch den Offensivmann näher vor:
Name: Löbler
Vorname: Hendrik Christian
Rufname: Hendrik
Spitzname: Henne
Verein: SV RW Deuten
Wohnort: Dorsten
Alter: 24
Geburtsdatum: 10.10.2001
Größe: 1,94 m
Geburtsort: Gelsenkirchen
Nationalität: deutsch
Position: ZM / ZOM / ST
Welche genaue Position spielst du am liebsten: auf der 10
Fuß: rechts
Trikotnummer: 9
Im Verein seit: Mai 2025 (vorher bereits 2021-23)
Vorherige Karrierestationen: SV Schermbeck, SV RW Deuten
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 5 Jahren
Meine Jugendvereine: TSV Marl-Hüls, BVH Dorsten
Beruf: Kfm. Angestellter
Beschreibe dich mit drei Worten: ehrgeizig, humorvoll, bodenständig
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: /
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad und Sonne
Darum spiele ich Fußball: aus Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Toni Kroos
Das kann ich neben dem Fußball am besten: mit Freunden Padel spielen
Dein größter Sieg: Kreispokalsieger 2025 mit dem SV RW Deuten
Deine bitterste Niederlage: jede Derbyniederlage
Dein aktuell bester Mitspieler: Till Goeke
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Jannik Löbler
Der Trainingsweltmeister in meiner Mannschaft: Kieron Ihnen
Ich sitze in Kabine neben: Kieron Ihnen und Jonas Goeke
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Ben Beisenbusch
Welches Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Löbler wird Torschützenkönig
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Hängematte, Feuerstein, Handy
Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben
Das ist mein Saisonziel mit der Mannnschaft: Top 3 in der Liga, Kreispokal verteidigen
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Teilnahme am DFB-Pokal