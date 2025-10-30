Spieler der Woche: Löbler erzielt Dreierpack bei Deutens Kantersieg

Anderthalb Jahre stand Hendrik Löbler beim Oberligisten SV Schermbeck unter Vertrag und bewies mit 18 Toren in 49 Spielen seine Offensivqualitäten. Nach einem Auslandssemester in Spanien kehrte er im Mai zum SV RW Deuten zurück, bei dem er seine ersten Seniorenjahre in der Westfalenliga verbracht hatte.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart setzte Deuten am vergangenen Wochenende ein klares Ausrufezeichen, dass die Saison in Bezug auf die Tabellenspitze noch nicht abgehakt ist. Der bis dato Tabellenzweite Hammer SpVg wurde zuhause mit 6:0 vom Platz gefegt. Löbler war mit drei Toren der Matchwinner. Mit elf Treffern führt er nun die Torjägerliste in der Landesliga 4 an.