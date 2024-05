Spieler der Woche: Lehrer Niklas Stelter schnürt einen Doppelpack

FuPa Brandenburg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Niklas Stelter spielt seit eh und je für den SV 1885 Golßen, der momentan auf dem vierten Tabellenplatz in der Südbrandenburgliga steht. Der 26-jährige Offensivmann steuerte zwei Tore beim 4:0-Sieg gegen den ESV Lok Falkenberg bei. Deshalb und mit Unterstützung der Community wurde er zum Spieler der Woche gewählt.

FuPa: Was lief aus deiner Sicht beim 4:0-Sieg gegen den ESV Lok Falkenberg, zu dem du zwei Tore beigesteuert hast, besonders gut?

Niklas Stelter: Wir haben das, was uns ausmacht, sehr gut umgesetzt. Schon über Jahre hinweg ist Golßen eine Mannschaft, die über Kampf und Willen ein Spiel bestimmen kann. Wir haben in der ersten Halbzeit mit einer anderen Formation gespielt und sind schwer in Fahrt gekommen. Zur zweiten Hälfte stellten wir auf die gewohnte Formation um und hatten das Spiel besser im Griff.

FuPa: Du hast in dieser Saison bislang 6 Tore in 14 Spielen für euer Team geschossen. Wie erzielst du deine Tore am liebsten?

Niklas Stelter: Ich glaube nicht, dass ich eine bestimmte Technik habe. Es passt halt manchmal. Ich versuche oft, Situation oder Bewegungen vom Gegner zu antizipieren oder erahnen und es gelingt auch hin und wieder. Jetzt am Wochenende gegen den ESV Lok Falkenberg war bei beiden Toren aber auch ein Funken Glück mit bei.

FuPa: Was macht den Verein SV Golßen für dich so besonders?

Niklas Stelter: SV 1885 Golßen ist mein Heimatverein. Hier hab ich mein erstes Probetraining absolviert und von da an alles nötige gelernt und auf dem Weg mitbekommen, was es zum Fußball braucht. Meine Trainer standen über die Jahre allesamt mit Herz und Seele hinter mir und haben alles für uns Jungs gemacht. Meine Familie und Freunde sind hier und es macht einfach Spaß, mit Ihnen auf dem Platz zu stehen. Golßen hat ein unglaubliches Gemeinschaftsgefüge und ambitionierte Fans.

FuPa: Hast du einen Lieblingsspieler?

Niklas Stelter: Ich habe keinen konkreten Lieblingsspieler, nein. Ich schaue sehr viel Fußball, so gut wie alle Profiigen, aber an einem Spieler kann ich das nicht festmachen.



FuPa: Auf welcher Position spielst du besonders gerne?

Niklas Stelter: Bisher habe ich verschiedenste offensive Positionen gehabt und war während meiner gesamten Jugend eigentlich Stürmer, aber seit letztem Jahr läuft es als 6er oder defensives Mittelfeld richtig gut. Die Rolle im zentralen Mittelfeld liegt mir und ich habe den Eindruck, dadurch mehr Möglichkeiten in offensiver als auch defensiver Richtung zu haben.



FuPa: Dein Team steht auf dem vierten Tabellenplatz in der Südbrandenburgliga. Welches Ziel habt ihr für den Rest der Saison?

Niklas Stelter: In Golßen haben wir immer das Ziel in den oberen Tabellenrängen mitzuspielen, aber es ist natürlich nicht immer so einfach. Ich für meinen Teil möchte jede Woche nur ein gutes Spiel abliefern und im besten Fall einen Sieg einfahren.

FuPa: Was hast du dir mittel- und langfristig sportlich vorgenommen?

Niklas Stelter: Ich habe mir nichts vorgenommen. Wichtig ist für mich, verletzungsfrei durch die Jahre zu kommen und den Spaß am Fußball nicht zu verlieren.

FuPa: Welche Hobbys hast du außer Fußball?

Niklas Stelter: Inzwischen hat es mit anderweitigen Hobbys etwas abgenommen, aber früher hab ich alles draußen gemacht. Eishockey im Winter, Angeln oder Beachvolleyball im Sommer. Ich war schon immer jemand, der alles mitgemacht hat, Hauptsache es war draußen mit Freunden.

FuPa: Was machst du beruflich?

Niklas Stelter: Ich bin seit Kurzem Lehrer am Bohnstedt-Gymnasium in Luckau.

