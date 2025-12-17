Spieler der Woche – kreativer Kopf von Friedrichshain II

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Justin Lade vom Kreisliga-B Ligisten SFC Friedrichshain II

Ein Spiel, das selbst in der Kreisliga Seltenheitswert hat. Beim 20:0-Erfolg des SFC Friedrichshain gegen Normania 08 drückte Justin Lade dem Spiel seinen Stempel auf. Drei Treffer erzielte der 23-jährige Mittelfeldspieler selbst, sieben weitere bereitete er vor. FuPa Berlin kürt ihn dafür zum Spieler der Woche. Im Interview spricht Lade über sein torreichstes Spiel, seine Rolle als Vorlagengeber, seine Verbundenheit zu Friedrichshain und darüber, wie Fußballfans heute erreicht werden.

Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern? Das müsste in der C-Jugend gegen Staaken gewesen sein. In diesem Spiel habe ich fünf Tore erzielt.

Warum spielst du in Friedrichshain? Ich bin an der Frankfurter Allee aufgewachsen, habe meine Jugend allerdings bei verschiedenen Lichtenberger Vereinen verbracht. 2021 bin ich dann durch meine Freundin zu Friedrichshain gekommen. Ihr Vater, Paul Rahn, trainiert die Ü32 und ist zudem im Vorstand aktiv.

Euer Saisonziel? Unser Ziel ist es, eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen. Wir haben viel Potenzial im Team, mussten uns aber aufgrund des Trainerwechsels und der neuen Formation zunächst finden.

Bei welchem Verein – außer Hertha und Union – würdest du gerne in Berlin spielen?

Da ich in der Jugend auch für den BFC Dynamo gespielt habe, wäre das für mich der BFC Dynamo.

Du kommst auf vielen Plätzen rum. Welchen Spieler aus deiner Liga würdest du sofort holen?

Ich habe zwei Bekannte, mit denen ich bereits in der Jugend bei Sparta Lichtenberg zusammengespielt habe. Daher würde ich mich für Joel Ruder und Kiet Tran Le entscheiden.

Dein absoluter Lieblingsverein ist?

Real Madrid.

Drei Tore und sieben Vorlagen beim 20:0 – du wirkst sehr mannschaftsdienlich.

Das stimmt. Ich spiele auf der Zehnerposition und habe diese Rolle auch schon in der Jugend ausgefüllt. Deshalb sehe ich mich vor allem als Vorlagengeber. Es hat mir schon immer mehr Spaß gemacht, Mitspieler in Szene zu setzen, als selbst im Mittelpunkt zu stehen.

Die Fußballwoche hat nach 102 Jahren ihren Dienst eingestellt. Wie erreicht ein Medium heute die Fans?

Heutzutage ist es deutlich einfacher, Fans über soziale Medien zu erreichen und Aufmerksamkeit zu generieren. Plattformen wie FuPa liefern aktuelle News und Statistiken zu Spielern und Vereinen. Darüber hinaus spielen Kanäle wie Instagram, eigene Websites oder Facebook eine große Rolle.

Wer ist Justin Lade?

Infos, Daten und News vom SFC Friedrichshain

