Spieler der Woche - Kaniwar Uzun mit lupenreinem Hattrick FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 23-jährige Kaniwar Uzun wird eine immer wichtigere Option im Offensivspiel des Oberliga-Spitzenreiters TuS Bövinghausen. Am Sonntag erzielte der 17-fache Regionalliga-Stürmer innerhalb der ersten 33 Spielminuten einen lupenreinen Hattrick und ebnete den Weg für den souveränen 4:1-Heimerfolg gegen den TuS Erndtebrück.

Dass es zum Hattrick kam, hat Uzun seinem Kapitän Maurice Haar zu verdanken, wie er verriet: "Maurice schießt eigentlich die Elfmeter und hat mich gefragt, ob ich meinen Hattrick machen will und ich hab dankend angenommen. Sehr geile Aktion von unserem Mannschaftskapitän! Das zeigt nochmal, dass bei uns jeder jedem seine Erfolge gönnt und keiner über einem stehen möchte. Dass ich das Ding reinmache, da war ich zu 100 % sicher 😉."

Dem findigen Beobachter dürfte aufgefallen sein, dass Uzun seit dieser Saison "offiziell" im Spielbericht auf fussball.de mit Vornamen "Keni Var" geführt wird. In seiner bisherigen Karriere, die ihn schon zum VfB Lübeck in die Regionalliga Nord geführt hat, kannte man ihn nur unter "Kaniwar". Uzun erklärt ganz einfach: "Auf meinem deutschen Pass steht Keni Var Uzun, weil ich auf meinem türkischen Pass auch so hieß. Das muss ich irgendwann noch mal in Kaniwar umändern lassen."

Wie auch immer, Uzun ist im Kommen und hat trotz erst vier Startelfeinsätzen acht Tore auf dem Konto. In der Vorwoche war der gebürtige Unneraner bereits der Matchwinner, als er als Joker die Partie in Gievenbeck drehte. Damit verdiente sich Uzun den Startelfeinsatz gegen Erndtebrück, es dürfte nicht der Letzte gewesen sein.

Wir stellen euch den Mittelstürmer in unserem gewohnten "Spieler der Woche"-Steckbrief näher vor:

Name: Uzun

Vorname: Kaniwar

Spitzname: Kani

Verein: TuS Bövinghausen

Wohnort: Holzwickede

Alter: 23

Geburtsdatum: 10.08.1999

Größe: 1.97 cm

Geburtsort: Unna

Nationalität: Deutsch / Kurdisch

Position: Angriff

Fuß: links

Trikotnummer: 33

Im Verein seit: Sommer 2022