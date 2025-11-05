Spieler der Woche: Juricic trifft vierfach für Aufsteiger Oberschelden

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Juricic kommt aus einer Fußballer-Familie. Vater Nikola war zu seiner aktiven Zeit sogar Profi, spielte auch in Deutschland, nämlich von 1996 bis 1998 für die SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Süd. Und Rokos älterer Bruder Luka verdient sein Geld als Profi zuletzt bei Pyunik Erewan (Armenien) und beim rumänischen Spitzenverein CFR Cluj. Beide waren Stürmer, kein Wunder, dass auch Rokos Vorliebe das Toreschießen ist.

Noch vor wenigen Jahren trennten beide Mannschaften vier Spielklassen. Im Hier und Jetzt fegte der frühere B-Ligist SG Oberschelden den FSV Gerlingen in der Bezirksliga 5 mit 5:1 vom Platz. Der 24-jährige Roko Juricic war mit vier Treffern der Matchwinner und empfiehlt sich auch im überkreislichen Fußball für höhere Aufgaben. Der gebürtige Bosnier, aber kroatische Staatsbürger, wechselte im Sommer 2023 zur SG in die Kreisliga A und hat seitdem satte 82 Tore in etwa 65 Spielen erzielt.

Verein: SG Oberschelden

Wohnort: Siegen

Alter: 24

Geburtsdatum: 28.08.2001

Größe: 197cm

Geburtsort: Mostar, Bosnien und Herzegowina

Nationalität: Kroatisch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Stürmer

Fuß: rechts

Trikotnummer: 10

Im Verein seit: Sommer 2023

Vorherige Karriere-Stationen: VfL Klafeld-Geisweid, Türk Geisweid

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 5 Jahre

Meine Jugendvereine: In Bosnien und Sportfreunde Siegen U19

Beruf: Speditionskaufmann

Beschreibe dich mit drei Worten: technisch, wuchtig, dominant

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Ein Moment für mich, ein kurzes Gebet – Dank, Fokus und die Bitte um Kraft für das Spiel.

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Keine Sonne, aber trocken

Darum spiele ich Fußball: Freiheit

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Totti

Das kann ich neben Fußball am besten: Schach spielen

Dein größter Erfolg: Ich würde sagen, der Bezirksliga-Aufstieg mit der SG Oberschelden in der vergangenen Saison.

Deine bitterste Niederlage: /

Dein aktuell bester Mitspieler: Das ganze Team

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Soufiane El Faouzi (Anm. der Redaktion: zur U19-Zeit in Siegen, heute 2. Bundesliga beim FC Schalke 04)

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Mo El Faouzi

Ich sitze in der Kabine neben: David Zekic

Wen tunnelst du im Training am liebsten: David Zekic

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: "Roko schreibt Geschichte: Torrekorde pur!"

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Foto von Familie, Messer

Das ist mein persönliches Saisonziel: mehr als 25 Tore erzielen

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Diese Saison möchte ich, dass die Mannschaft sicher in der Tabellenmitte bleibt.

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Ich möchte erfolgreich sein, mich stetig verbessern und als Stürmer regelmäßig viele Tore erzielen.