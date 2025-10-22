Spieler der Woche: J. Lubkoll überragt mit fünf Scorern bei Derbysieg

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Mit 5:3 gewann der DSC Wanne-Eickel das prestigeträchtige Derby beim SC Westfalia Herne und darf weiter Richtung Westfalenliga 2-Spitze schauen. An allen fünf Toren war der 22-jährige Justin Lubkoll beteiligt. Lubkoll, der zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Gerard Lubkoll im Sommer 2024 von der TSG Dülmen zum DSC gewechselt war, ist in absoluter Topform. Sein Coach David Basile lobte den Youngster: "Er hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Er ist schon seit Wochen gut drauf, und wir hoffen, dass das auch noch ein paar Wochen so weitergeht.“

Im Derby eröffnete Lubkoll in der 20. Spielminute den Torreigen, als er reichlich Platz am Herner Sechzehner nutzte, um unhaltbar in den linken Winkel zu treffen. Sieben Minuten später legte er seinem Teamkollegen Fatih Gönul das 2:0 auf und legte direkt mit einem sehenswerten Schuss aus größerer Entfernung über den aus seinem Tor herausgekommenen Herner Keeper Dudek nach (32.). In der 55. Spieminute staubte er per Kopf ab, als Torjäger Kadiu nur die Latte getroffen hatte. Mit seinem 5:1, als er aus spitzem Winkel traf, war der Drops gelutscht (79.).

Name: Lubkoll

Vorname: Justin

Spitzname: Lubi, Jamal

Verein: DSC Wanne-Eickel

Im Verein seit: Sommer 2024

Wohnort: Recklinghausen

Alter: 22

Geburtsdatum: 16.03.2003

Größe: 175 cm

Geburtsort: Recklinghausen

Nationalität: Deutsch

Position: 10er / 8er

Welche genaue Position spielst du am liebsten: 10er

Fuß: Rechts

Trikotnummer: 10

Vorherige Karriere-Stationen: TSG Dülmen, TuS 05 Sinsen, TuS Haltern

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 5 Jahren

Meine Jugendvereine: TuS Haltern, TSV Marl Hüls, Spvgg Erkenschwick

Beruf: Student

Beschreibe dich mit drei Worten: Teamplayer, ehrgeizig, diszipliniert

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Gutes Frühstück/Mittagessen, laut Musik hören

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 20 Grad, Sonne

Darum spiele ich Fußball: Spaß, Herausforderungen, sportlich aktiv sein

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Ivan Rakitic, Florian Wirtz

Das kann ich neben Fußball am besten: Padel spielen, Gym mit Freunden

Dein größter Erfolg: Neben dem jetzigen Highlight im Herner Derby war es der Titel im Kreispokal Ahaus/Coesfeld mit der TSG Dülmen (Saison 2023/24).

Deine bitterste Niederlage: Die 1:6-Niederlage mit der TSG Dülmen im Aufstiegsspiel zur Westfalenliga gegen den SV Vestia Disteln

Dein aktuell bester Mitspieler: Gerard Lubkoll, Xhino Kadiu

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Nico Pulver, Tobias Hötte, Gerard Lubkoll

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Tim Hilligloh

Ich sitze in der Kabine neben: Gerard Lubkoll, Leonardo Jurisic

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Lukas Kubiak, Gerard Lubkoll (wenn es denn mal klappt)

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: „Erneut gute Leistung gebracht“ oder „Lubkoll serviert Lubkoll zum entscheidenden Tor“

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, gute Freunde, Bier

Das ist mein persönliches Saisonziel: 15 Assists, keine Zweikämpfe verlieren, verletzungsfrei bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 5

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Oberliga spielen