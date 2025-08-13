Spieler der Woche: Hünsborns Topspiel-Sieg dank Kapitän Schuchert

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Ein größeres Top-Spiel hätte es zum Auftakt in der Bezirksliga 5 nicht geben können. Die VSV Wenden und RW Hünsborn, die sich beide in der vergangenen Saison nur knapp dem Meister TSV Weißtal geschlagen geben mussten, standen sich gegenüber.

Der Kapitän der Rot-Weißen wurde zum Mann des Tages. Michel Schuchert schoss alle drei Tore beim 3:1-Auswärtssieg vor 500 Zuschauern. Der 26-Jährige spielt bereits seine gesamte Seniorenlaufbahn in Hünsborn und traf die vergangenen drei Jahre immer zweistellig.

Name: Schuchert

Vorname: Michel

Spitzname: Schuchi

Verein: RW Hünsborn

Im Verein seit: 2017

Wohnort: Wenden

Alter: 26

Geburtsdatum: 22.04.1999

Größe: 184 cm

Geburtsort: Olpe

Nationalität: Deutsch

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Offensiv alles

Fuß : rechts

Trikotnummer: 11

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4 Jahre

Meine Jugendvereine: VSV Wenden, FV Wiehl

Beruf: Werkzeugmechaniker

Beschreibe dich mit drei Worten: Ehrgeizig , Fröhlich, Humorvoll

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Den selben Ablauf beim umziehen

Dein Lieblingswetter am Spieltag: 15 Grad Nieselregen

Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: -

Dein größter Moment im Fußball: Tor gegen Schalke 04 im Westfalenpokal in der A-Jugend (Anm. der Redaktion: am 23. März 2018 traf Schuchert mit RW Hünsborn im U19-Westfalenpokal auf den FC Schalke 04. Die Knappen gewannen 6:1)

Deine bitterste Niederlage: -

Dein aktuell bester Mitspieler: Luca Künchen

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Kai Havertz (ein Jahr in der Jugend in der Mittelrheinauswahl)

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Lars Waffenschmidt, Ole Schwarzfärber

Ich sitze in der Kabine neben: Tom Patt

Wen tunnelst du im Training am liebsten: -

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: -

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fussball Messer Trinkflasche

Das ist mein persönliches Saisonziel: Mehr als 20 Tore

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: -

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Aufstieg