Spieler der Woche: Hünsborns Topspiel-Sieg dank Kapitän Schuchert

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Ein größeres Top-Spiel hätte es zum Auftakt in der Bezirksliga 5 nicht geben können. Die VSV Wenden und RW Hünsborn, die sich beide in der vergangenen Saison nur knapp dem Meister TSV Weißtal geschlagen geben mussten, standen sich gegenüber.
Der Kapitän der Rot-Weißen wurde zum Mann des Tages. Michel Schuchert schoss alle drei Tore beim 3:1-Auswärtssieg vor 500 Zuschauern. Der 26-Jährige spielt bereits seine gesamte Seniorenlaufbahn in Hünsborn und traf die vergangenen drei Jahre immer zweistellig.
Name: Schuchert
Vorname: Michel
Spitzname: Schuchi
Verein: RW Hünsborn
Im Verein seit: 2017
Wohnort: Wenden
Alter: 26
Geburtsdatum: 22.04.1999
Größe: 184 cm
Geburtsort: Olpe
Nationalität: Deutsch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Offensiv alles
Fuß : rechts
Trikotnummer: 11
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4 Jahre
Meine Jugendvereine: VSV Wenden, FV Wiehl
Beruf: Werkzeugmechaniker
Beschreibe dich mit drei Worten: Ehrgeizig , Fröhlich, Humorvoll
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Den selben Ablauf beim umziehen
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 15 Grad Nieselregen
Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: -
Dein größter Moment im Fußball: Tor gegen Schalke 04 im Westfalenpokal in der A-Jugend (Anm. der Redaktion: am 23. März 2018 traf Schuchert mit RW Hünsborn im U19-Westfalenpokal auf den FC Schalke 04. Die Knappen gewannen 6:1)
Deine bitterste Niederlage: -
Dein aktuell bester Mitspieler: Luca Künchen
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Kai Havertz (ein Jahr in der Jugend in der Mittelrheinauswahl)
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Lars Waffenschmidt, Ole Schwarzfärber
Ich sitze in der Kabine neben: Tom Patt
Wen tunnelst du im Training am liebsten: -
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: -
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fussball Messer Trinkflasche
Das ist mein persönliches Saisonziel: Mehr als 20 Tore
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: -
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Aufstieg