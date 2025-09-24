Spieler der Woche: Hordels Sarpong mit vier Scorerpunkten

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der 25-jährige Justin Sarpong hat maßgeblichen Anteil daran, dass die DJK TuS Hordel als Aufsteiger direkt an die Spitze der Westfalenliga Staffel 2 marschiert ist. Zehn der 23 Saisontore gehen bislang auf sein Konto. Am vergangenen Sonntag erzielte der Stürmer beim Kantersieg gegen den FC Brünninghausen drei Treffer. Nachdem die Dortmunder zunächst in Führung gingen, glich Sarpong aus (32.) und war vier Minuten später auch an einer feinen Kombination beteiligt, die zur Führung führte. In Halbzeit zwei stellte er mit seinen Toren (75./86.) den 5:1-Endstand her.
Name: Sarpong
Vorname: Justin
Spitzname: Coco
Verein: DJK TuS Hordel
Im Verein seit: Januar 2024
Wohnort: Bochum
Alter: 25
Geburtsdatum: 25.01.2000
Größe: 194 cm
Geburtsort: Bochum
Nationalität: Deutschland/Ghana
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: ST
Fuß: Links
Trikotnummer: 29
Vorherige Karriere-Stationen: TVD Velbert (Hinrunde 2023/24), Concordia Wiemelhausen (2022/23), BV Hiltrop (2019-2022)
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 3 Jahre
Meine Jugendvereine: SV Bochum-Vöde
Beruf: Maler und Lackierer
Beschreibe dich mit drei Worten: Loyal, lustig und zuverlässig
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Musik hören
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Nicht zu warm, nicht zu kalt.
Darum spiele ich Fußball: Weil es Spaß macht, immer eine neue Herausforderung zu haben
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Memphis Depay
Das kann ich neben Fußball am besten: Stimmung verbreiten
Dein größter Sieg: Westfalenliga-Aufstieg mit Hordel am letzten Spieltag 2024/25 gegen Roj
Deine bitterste Niederlage: Gegen SW Wattenscheid 08 im Kreispokal
Dein aktuell bester Mitspieler: Alle auf einem Level
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Timo Brauer
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jarno Aboko Bültmann
Ich sitze in der Kabine neben: Patrick Rudolph
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Fynn Albers
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Ich lasse mich da überraschen :)
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Bier und Musik Box
Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Nicht absteigen
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: So hoch wie es geht