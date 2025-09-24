Spieler der Woche: Hordels Sarpong mit vier Scorerpunkten

Der 25-jährige Justin Sarpong hat maßgeblichen Anteil daran, dass die DJK TuS Hordel als Aufsteiger direkt an die Spitze der Westfalenliga Staffel 2 marschiert ist. Zehn der 23 Saisontore gehen bislang auf sein Konto. Am vergangenen Sonntag erzielte der Stürmer beim Kantersieg gegen den FC Brünninghausen drei Treffer. Nachdem die Dortmunder zunächst in Führung gingen, glich Sarpong aus (32.) und war vier Minuten später auch an einer feinen Kombination beteiligt, die zur Führung führte. In Halbzeit zwei stellte er mit seinen Toren (75./86.) den 5:1-Endstand her.

Wir stellen euch den Torjäger, der vor drei Jahren noch in der Kreisliga A gespielt hat, näher vor:

Name: Sarpong

Vorname: Justin

Spitzname: Coco

Verein: DJK TuS Hordel

Im Verein seit: Januar 2024

Wohnort: Bochum

Alter: 25

Geburtsdatum: 25.01.2000

Größe: 194 cm

Geburtsort: Bochum

Nationalität: Deutschland/Ghana

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: ST

Fuß: Links

Trikotnummer: 29

Vorherige Karriere-Stationen: TVD Velbert (Hinrunde 2023/24), Concordia Wiemelhausen (2022/23), BV Hiltrop (2019-2022)

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 3 Jahre

Meine Jugendvereine: SV Bochum-Vöde

Beruf: Maler und Lackierer

Beschreibe dich mit drei Worten: Loyal, lustig und zuverlässig

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Musik hören

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Nicht zu warm, nicht zu kalt.

Darum spiele ich Fußball: Weil es Spaß macht, immer eine neue Herausforderung zu haben

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Memphis Depay

Das kann ich neben Fußball am besten: Stimmung verbreiten

Dein größter Sieg: Westfalenliga-Aufstieg mit Hordel am letzten Spieltag 2024/25 gegen Roj

Deine bitterste Niederlage: Gegen SW Wattenscheid 08 im Kreispokal

Dein aktuell bester Mitspieler: Alle auf einem Level

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Timo Brauer

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Jarno Aboko Bültmann

Ich sitze in der Kabine neben: Patrick Rudolph

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Fynn Albers

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Ich lasse mich da überraschen :)

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Fußball, Bier und Musik Box

Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Nicht absteigen

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: So hoch wie es geht