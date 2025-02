Spieler der Woche: Hannes Goldkuhle ist Oberschledorns "Goldjunge"

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

In der "Bundesliga des Sauerlands", wie die Bezirksliga Staffel 4 liebevoll in der Region genannt wird, kämpft sich der SV Oberschledorn/Grafschaft langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller. Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien wurde ein Polster geschaffen, an dem der 25-jährige Hannes Goldkuhle mitentscheidenden Anteil hat.