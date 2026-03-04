Spieler der Woche: Hamms Winterneuzugang Kahraman trifft sechsfach

– Foto: Marc Kreisel

FuPa Westfalen und Veltins präsentieren den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Es ist ein schöne, aber auch traurige Geschichte zugleich. In der vergangenen Woche war der 21-jährige Jovan Mihajlovic unser Spieler der Woche. Mit drei Toren entschied er das Hammer Landesliga-Derby zugunsten der Hammer SpVg. Am Sonntag sorgte nun ein Wadenbeinbruch im Auswärtsspiel bei Borussia Münster für das Saisonaus des Torjägers. „Die Mannschaft und auch ich waren gerade so gut drauf. Und jetzt bin ich emotional am Ende“, war Mihajlovic, den in seiner jungen Laufbahn schon mehrere Verletzungen (Entzündung am Beckenboden/Schambeinentzündung) länger ausgebremst hatten, schwer enttäuscht.

Der gleichaltrige Winterneuzugang Yusuf Kahraman wurde in der 20. Spielminute eingewechselt und schrieb seine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Mit sensationellen sechs Treffern hatte er entscheidenden Anteil am 10:2-Kantersieg. Bereits seine erste Aktion nach 120 Sekunden war erfolgreich. „In der Vorwoche im Derby gegen Bockum-Hövel hatte ich noch einige Dinger liegen gelassen. Dieses erste Tor hat mir dann viel Selbstvertrauen gegeben. Danach war gefühlt jeder Schuss von mir drin. Es hat da einfach alles gepasst. Solche Tage hat man nicht immer. Für Jovan tut es mir unfassbar leid. Ich wünsche ihm eine gute und schnelle Besserung“, sagte Kahraman, der in der Winterpause von Ligarivale ASK Ahlen gekommen war und damit zu seinem Jugendverein zurückgekehrt ist. ___

Wir stellen euch den jungen Offensivmann näher vor:

Name: Kahraman

Vorname: Yusuf

Verein: Hammer SpVg

Wohnort: Ahlen

Alter: 21

Geburtsdatum: 12.09.2004

Größe: 1,70m

Geburtsort: Ahlen

Nationalität: Türkei

Position: Angriff

Welche genaue Position spielst du am liebsten: Rechter Flügel

Fuß: Links

Trikotnummer: 61

Im Verein seit: Januar 2026

Meine vorherigen Vereine: ASK Ahlen

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 6

Meine Jugendvereine: Rot Weiss Ahlen, Hammer SpVg

Beruf: /

Beschreibe dich mit drei Worten: Nett, teamfähig vertrauenswürdig

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Beten

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Ist egal

Darum spiele ich Fußball: Aus Liebe

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Messi

Das kann ich neben Fußball am besten: /

Dein größter Erfolg: Bester Torschütze bei der Ahlener Stadtmeisterschaft

Deine bitterste Niederlage: /

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Cihan Özkara

Wen tunnelst du im Training am liebsten: /

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: /

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: /

Das ist mein persönliches Saisonziel: mich weiterzuentwickeln

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Aufstieg

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: So hoch wie möglich zu spielen