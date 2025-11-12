Spieler der Woche: Goles erzielt seinen ersten Oberliga-Dreierpack

Oberliga-Schlusslicht TuS Ennepetal gelang am vergangenen Sonntag ein ganz wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit 8:2 wurde die U21 des Verl auf heimischen Geläuf vom Platz geschossen und damit der Anschluss an die direkten Konkurrenten hergestellt.

Mann des Tages war der 22-jährige Duje Goles, der den Torreigen mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 25. Spielminute eröffnete. Erneut war es der quirlige Zehner, der eine Unachtsamkeit in der Verler Defensive direkt nach Wiederanpfiff nutzte und zum 4:1 einnetzte.

In der Lokalpresse wurde sein Treffer zum 7:2 in der 70. Minute als "Tor des Spiels" bezeichnet. Von der Mittellinie aus zeigte der Deutsch-Kroate ein Solo, ließ seinem Verfolger keine Chance und tanzte im Strafraum noch zwei Gegner aus, ehe er den Ball im Fallen und mit viel Präzision am Torwart vorbei hob.

Wir stellen euch den Offensivmann, der bereits 80 Oberliga-Partien absolviert hat, näher vor: