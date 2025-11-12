Spieler der Woche: Goles erzielt seinen ersten Oberliga-Dreierpack

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Oberliga-Schlusslicht TuS Ennepetal gelang am vergangenen Sonntag ein ganz wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit 8:2 wurde die U21 des Verl auf heimischen Geläuf vom Platz geschossen und damit der Anschluss an die direkten Konkurrenten hergestellt.
Mann des Tages war der 22-jährige Duje Goles, der den Torreigen mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 25. Spielminute eröffnete. Erneut war es der quirlige Zehner, der eine Unachtsamkeit in der Verler Defensive direkt nach Wiederanpfiff nutzte und zum 4:1 einnetzte.
In der Lokalpresse wurde sein Treffer zum 7:2 in der 70. Minute als "Tor des Spiels" bezeichnet. Von der Mittellinie aus zeigte der Deutsch-Kroate ein Solo, ließ seinem Verfolger keine Chance und tanzte im Strafraum noch zwei Gegner aus, ehe er den Ball im Fallen und mit viel Präzision am Torwart vorbei hob.
Name: Goles
Vorname: Duje
Spitzname: /
Verein: TuS Ennepetal
Wohnort: Wetter
Alter: 22
Geburtsdatum: 23.05.2003
Größe: 1,80 m
Geburtsort: Hagen
Nationalität: Kroatien
Position: ZOM, Flügel
Welche genaue Position spielst du am liebsten: ZOM
Fuß: rechts
Trikotnummer: 10
Im Verein seit: Sommer 2023
Vorherige Karriere-Stationen: TuS Bövinghausen
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4 Jahre
Meine Jugendvereine: SuS Volmarstein, Hombrucher SV, FC Iserlohn, TSG Sprockhövel, TSC Eintracht Dortmund
Beruf: Student
Beschreibe dich mit drei Worten: Dribbling, Ruhe, Übersicht
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Gebet
Dein Lieblingswetter am Spieltag: Um die 20 Grad, trocken, leicht bewölkt
Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Marko Livaja, Neymar
Das kann ich neben Fußball am besten: Schlafen
Dein größter Moment: U14 Memorial of Vukovar Defenders Cup (Anm. der Redaktion: Goles wurde für eine kroatische Auswahl deutscher Spieler nominiert. Mitspieler waren u. a. heutige Profis wie Igor Matanovic (SC Freiburg), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb) und Franjo Ivanovic (Benfica Lissabon).
Deine bitterste Niederlage: alle Niederlagen
Dein aktuell bester Mitspieler: Robin Gallus
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Elmin Heric
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Ramin Shabani
Ich sitze in der Kabine neben: Stanley Antwi-Adjei
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Zakaria Elhankouri
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: "Duje Goles ist Spieler der Saison"
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Ball, Handy, Decke
Das ist mein persönliches Saisonziel: Mich weiterentwickeln und der Mannschaft mit Scorern und guten Leistungen helfen, die Klasse zu halten
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Nach dem Saisonstart erst mal der Klassenerhalt
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Alles aus mir rausholen und persönlich so weit zu kommen wie möglich