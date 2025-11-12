 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines

Spieler der Woche: Goles erzielt seinen ersten Oberliga-Dreierpack

FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Oberliga-Schlusslicht TuS Ennepetal gelang am vergangenen Sonntag ein ganz wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit 8:2 wurde die U21 des Verl auf heimischen Geläuf vom Platz geschossen und damit der Anschluss an die direkten Konkurrenten hergestellt.

Mann des Tages war der 22-jährige Duje Goles, der den Torreigen mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 25. Spielminute eröffnete. Erneut war es der quirlige Zehner, der eine Unachtsamkeit in der Verler Defensive direkt nach Wiederanpfiff nutzte und zum 4:1 einnetzte.

In der Lokalpresse wurde sein Treffer zum 7:2 in der 70. Minute als "Tor des Spiels" bezeichnet. Von der Mittellinie aus zeigte der Deutsch-Kroate ein Solo, ließ seinem Verfolger keine Chance und tanzte im Strafraum noch zwei Gegner aus, ehe er den Ball im Fallen und mit viel Präzision am Torwart vorbei hob.

Wir stellen euch den Offensivmann, der bereits 80 Oberliga-Partien absolviert hat, näher vor:

Name: Goles

Vorname: Duje

Spitzname: /

Verein: TuS Ennepetal

Wohnort: Wetter

Alter: 22

Geburtsdatum: 23.05.2003

Größe: 1,80 m

Geburtsort: Hagen

Nationalität: Kroatien

Position: ZOM, Flügel

Welche genaue Position spielst du am liebsten: ZOM

Fuß: rechts

Trikotnummer: 10

Im Verein seit: Sommer 2023

Vorherige Karriere-Stationen: TuS Bövinghausen

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 4 Jahre

Meine Jugendvereine: SuS Volmarstein, Hombrucher SV, FC Iserlohn, TSG Sprockhövel, TSC Eintracht Dortmund

Beruf: Student

Beschreibe dich mit drei Worten: Dribbling, Ruhe, Übersicht

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Gebet

Dein Lieblingswetter am Spieltag: Um die 20 Grad, trocken, leicht bewölkt

Darum spiele ich Fußball: Leidenschaft

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Marko Livaja, Neymar

Das kann ich neben Fußball am besten: Schlafen

Dein größter Moment: U14 Memorial of Vukovar Defenders Cup (Anm. der Redaktion: Goles wurde für eine kroatische Auswahl deutscher Spieler nominiert. Mitspieler waren u. a. heutige Profis wie Igor Matanovic (SC Freiburg), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb) und Franjo Ivanovic (Benfica Lissabon).

Deine bitterste Niederlage: alle Niederlagen

Dein aktuell bester Mitspieler: Robin Gallus

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Elmin Heric

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Ramin Shabani

Ich sitze in der Kabine neben: Stanley Antwi-Adjei

Wen tunnelst du im Training am liebsten: Zakaria Elhankouri

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: "Duje Goles ist Spieler der Saison"

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Ball, Handy, Decke

Das ist mein persönliches Saisonziel: Mich weiterentwickeln und der Mannschaft mit Scorern und guten Leistungen helfen, die Klasse zu halten

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Nach dem Saisonstart erst mal der Klassenerhalt

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Alles aus mir rausholen und persönlich so weit zu kommen wie möglich

