Spieler der Woche: Gözütok schießt Vatanspor mit Fünferpack zum Sieg

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der 31-jährige Okan Gözütok, der in seiner Laufbahn schon für den damaligen Oberligisten FC Brünninghausen aufgelaufen ist, wechselte im Sommer 2023 zu Vatanspor Hemer, mit dem er die souveräne A-Liga-Meisterschaft im Fußball-Kreis Iserlohn gewann. Nun macht der Routinier mit dem türkischstämmigen Verein die "Bundesliga des Sauerlands" unsicher. Nach dem sicheren Bezirksliga 4-Klassenerhalt in der vergangenen Saison, geht auch dieses Jahr der Blick eher nach oben als nach unten.
Der deutliche 6:2-Heimsieg am Wochenende gegen die Sportfreunde Hüingsen untermauerte die Stärke Vatanspors. Gözütok überragte mit einem Fünferpack und besiegte die Gäste quasi im Alleingang. Erst nach dem 6:0 gestatteten die Hausherren den Sportfreunden noch etwas Ergebniskosmetik.
Name: Gözütok
Vorname: Okan
Spitzname: Oke
Verein: Vatanspor Hemer
Im Verein seit: Sommer 2023
Wohnort: Iserlohn
Alter: 31
Geburtsdatum: 11.04.1994
Größe: 180 cm
Geburtsort: Püttlingen (Saarland)
Nationalität: deutsch
Position: ZM / ZOM / ST
Welche genaue Position spielst du am liebsten: auf der 10
Fuß: rechts
Trikotnummer: 77
Vorherige Karriere-Stationen: Borussia Dröschede (2012-17), FC Brünninghausen (2017/18), Borussia Dröschede (2018-22), FC Iserlohn (2022-23)
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 6 Jahren
Meine Jugendvereine: FC Iserlohn / FC Borussia Dröschede
Beruf: Industriekaufmann
Beschreibe dich mit drei Worten: respektvoll, ehrgeizig, hilfsbereit
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Gemeinsames Frühstück mit der Familie
Dein Lieblingswetter am Spieltag: leichter Nieselregen unter Flutlicht
Darum spiele ich Fußball: Weil ich mich auf dem Platz frei fühle und alles um mich herum vergessen kann.
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Mein fußballerisches Vorbild ist Mesut Özil. Ich bewundere seine Spielintelligenz, Übersicht und wie er mit wenigen Kontakten das Spiel lenken konnte. Er war nie der Lauteste, aber oft der Entscheidendste – mit Kreativität, Ruhe und Technik.
Das kann ich neben Fußball am besten: essen :)
Deine größten Erfolge: Das Oberliga-Jahr mit Brünninghausen und alle Titel, die ich in Iserlohn gewonnen habe.
Deine bitterste Niederlage: Jede Niederlage ist bitter. Wichtig ist, was man daraus macht.
Dein aktuell bester Mitspieler: die gesamte Mannschaft ;)
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Arif Et
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Cemal Efe
Ich sitze in der Kabine neben: Kubilay Tekin und Marco Fiore
Wen tunnelst du im Training am liebsten: die Torhüter
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Gözütok wird Weltmeister 😊
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Ein Fußball, mein Handy und eine Hängematte
Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben, viele Tore schießen und vorbereiten
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 4 / Kreispokalfinale
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Im Champions-League-Finale für Galatasaray mit einer spektakulären Rabona-Flanke das entscheidende Tor für Victor Osimhen vorbereiten 😊