Spieler der Woche: Gözütok schießt Vatanspor mit Fünferpack zum Sieg

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 31-jährige Okan Gözütok, der in seiner Laufbahn schon für den damaligen Oberligisten FC Brünninghausen aufgelaufen ist, wechselte im Sommer 2023 zu Vatanspor Hemer, mit dem er die souveräne A-Liga-Meisterschaft im Fußball-Kreis Iserlohn gewann. Nun macht der Routinier mit dem türkischstämmigen Verein die "Bundesliga des Sauerlands" unsicher. Nach dem sicheren Bezirksliga 4-Klassenerhalt in der vergangenen Saison, geht auch dieses Jahr der Blick eher nach oben als nach unten.

Der deutliche 6:2-Heimsieg am Wochenende gegen die Sportfreunde Hüingsen untermauerte die Stärke Vatanspors. Gözütok überragte mit einem Fünferpack und besiegte die Gäste quasi im Alleingang. Erst nach dem 6:0 gestatteten die Hausherren den Sportfreunden noch etwas Ergebniskosmetik.

Name: Gözütok

Vorname: Okan

Spitzname: Oke

Verein: Vatanspor Hemer

Im Verein seit: Sommer 2023

Wohnort: Iserlohn

Alter: 31

Geburtsdatum: 11.04.1994

Größe: 180 cm

Geburtsort: Püttlingen (Saarland)

Nationalität: deutsch

Position: ZM / ZOM / ST

Welche genaue Position spielst du am liebsten: auf der 10

Fuß: rechts

Trikotnummer: 77

Vorherige Karriere-Stationen: Borussia Dröschede (2012-17), FC Brünninghausen (2017/18), Borussia Dröschede (2018-22), FC Iserlohn (2022-23)

In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: mit 6 Jahren

Meine Jugendvereine: FC Iserlohn / FC Borussia Dröschede

Beruf: Industriekaufmann

Beschreibe dich mit drei Worten: respektvoll, ehrgeizig, hilfsbereit

Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: Gemeinsames Frühstück mit der Familie

Dein Lieblingswetter am Spieltag: leichter Nieselregen unter Flutlicht

Darum spiele ich Fußball: Weil ich mich auf dem Platz frei fühle und alles um mich herum vergessen kann.

Das ist mein fußballerisches Vorbild: Mein fußballerisches Vorbild ist Mesut Özil. Ich bewundere seine Spielintelligenz, Übersicht und wie er mit wenigen Kontakten das Spiel lenken konnte. Er war nie der Lauteste, aber oft der Entscheidendste – mit Kreativität, Ruhe und Technik.

Das kann ich neben Fußball am besten: essen :)

Deine größten Erfolge: Das Oberliga-Jahr mit Brünninghausen und alle Titel, die ich in Iserlohn gewonnen habe.

Deine bitterste Niederlage: Jede Niederlage ist bitter. Wichtig ist, was man daraus macht.

Dein aktuell bester Mitspieler: die gesamte Mannschaft ;)

Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Arif Et

Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Cemal Efe

Ich sitze in der Kabine neben: Kubilay Tekin und Marco Fiore

Wen tunnelst du im Training am liebsten: die Torhüter

Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Gözütok wird Weltmeister 😊

Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Ein Fußball, mein Handy und eine Hängematte

Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben, viele Tore schießen und vorbereiten

Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Top 4 / Kreispokalfinale

Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Im Champions-League-Finale für Galatasaray mit einer spektakulären Rabona-Flanke das entscheidende Tor für Victor Osimhen vorbereiten 😊