Spieler der Woche: Fynn Breit vom SSV Vorsfelde im Interview

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der SSV Vorsfelde gewann am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel gegen den MTV Gifhorn deutlich mit 4:1 und sprang so auf Rang drei. Der Oberliga-Absteiger fuhr dadurch den dritten Sieg in Serie ein. Einen nicht unerheblichen Anteil hatte Fynn Breit daran. Der Innenverteidiger erzielte zwei Tore, wodurch er nicht nur zum Matchwinner avancierte, sondern auch zum Spieler der Woche gewählt wurde!

Ein paar generelle Fragen vorweg: Genaue Position? IV Starker Fuß? Rechts Größe/Gewicht? 1,86m, 85kg Beruf? Mechatronics Engineer Heimatverein? SSV Vorsfelde Lieblings Profi-Klub? VfL Wolfsburg Gibt es ein besonderes Hobby? Angeln, Zeit mit Freunden und Familie verbringen, Reisen

Du hast zwischendurch auch mal bei Lupo Martini Wolfsburg gespielt.

Warum hast du dich für einen Wechsel zurück nach Vorsfelde entschieden?

Ich war damals nicht zufrieden mit meiner Einsatzzeit und das hat mich auf Dauer nicht glücklich gemacht. Ich wollte wieder mehr spielen und wusste das alte Umfeld zu schätzen.

Was ist dein persönliches Ziel mit dem SSV Vorsfelde? Für die Saison und darüber hinaus.

Das bestmögliche erreichen, wir schauen von Spiel zu Spiel, aber am Ende macht es mehr Spaß um etwas zu spielen als nur die Klasse zu halten. 😉

Für die Zukunft sehe ich Vorsfelde schon in der Oberliga. Die Bedingungen sind dort hervorragend und junge Spieler werden regelmäßig gefördert.

Neun Punkte nach vier Spielen und schon zwei vermeintliche Spitzenteams geschlagen

Wie schätzt du eure Chancen, direkt wieder aufzusteigen?

Ja, wir haben Qualität in der Mannschaft trotz des leichten Umbruches durch den Abstieg.

Wir sind immer noch dabei Abläufe besser reinzukriegen.

Noch ist nicht alles perfekt, aber die Einstellung passt.

Chancen sind definitiv da und oben werden nicht viele Mannschaften mitspielen auf Dauer. Wichtig ist, dass wir Verletzungsfrei bleiben.

Noch ist die Saison lang, doch der SSV Vorsfelde hat mit seinen bisherigen Auftritten gezeigt, dass der direkte Wiederaufstieg realistisch ist, wenn man diese Leistungen bestätigt. Die kommenden Wochen werden dann zeigen, wo der Oberliga-Absteiger wirklich steht. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim makellosen FC Germania Bleckenstedt an, dann kommt der Bovender SV zu Besuch.