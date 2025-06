Spieler der Woche: Fünf Tore von Peer-Phillip Brendler

Peer-Phillip Brendler: Definitiv der Untergrund. In der Landesliga Braunschweig haben wir bestimmt 90 % der Spiele auf Rasen absolviert. Hier in Berlin sieht man dagegen deutlich öfter mal die Sohle oder den ein oder anderen Übersteiger.

FuPa Berlin: Du hast ja lange in Niedersachsen gespielt, in der Landesliga Braunschweig. Was ist der Unterschied zum Berliner Fußball?

Peer-Phillip Brendler: Sehr durchwachsen. Wir hatten viele enge Spiele, in denen wir absolut auf Augenhöhe waren – und am Ende trotzdem den Kürzeren gezogen haben. Alles in allem war es eine Saison, in der wir uns als Team erst einmal finden mussten. Das hat dann vor allem gegen Ende der Spielzeit gut funktioniert.

FuPa Berlin: Du hast in der Saison gegen sehr viele Mannschaften gespielt. Welcher Spieler ist dir besonders aufgefallen?

Peer-Phillip Brendler: In vielen Teams waren richtig gute Zocker dabei – da kann ich gar keinen Einzelnen herausheben. Besonders überzeugt hat mich Lichtenberg II. Da waren einige starke Kicker am Start, denen ich durchaus den Sprung in die Erste zutraue.

FuPa Berlin: Warum spielst du in Heinersdorf?

Peer-Phillip Brendler: Als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich einen Verein in der Nähe gesucht, bei dem ich mich wohlfühle. In Heinersdorf hat einfach alles gepasst – und darauf kommt es an. Mittlerweile arbeite ich unter der Woche in Frankfurt, versuche aber, am Wochenende so oft wie möglich da zu sein, um mit den Jungs zu kicken.

FuPa Berlin: Was sind deine Ziele mit Heinersdorf?

Peer-Phillip Brendler: Ich bin überzeugt, dass wir nächstes Jahr noch eine Schippe drauflegen werden. Wenn wir die Qualität, die wir zweifellos in unseren eigenen Reihen haben, auch konstant auf den Platz bringen, dann spielen wir im oberen Drittel mit – und genau das sollte auch unser Ziel sein.

FuPa Berlin: Welcher Verein in Berlin müsste kommen, damit du Heinersdorf verlässt?

Peer-Phillip Brendler: Schwierig zu sagen. Ich fühle mich in Heinersdorf sehr wohl und habe auch erstmal nicht vor zu wechseln.

Wer ist Peer-Phillip Brendler?

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier die Infos zur Bezirksliga-Staffel 3: