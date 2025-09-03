Spieler der Woche: Ex-Siegener erzielt Dreierpack in der Westfalenliga

Nach zwei Jahren bei den Sportfreunden Siegen mit dem krönenden Abschluss Regionalliga-Aufstieg kehrte der 29-jährige Lars Schardt im Sommer zum TuS Erndtebrück zurück, für den er von 2020 bis 2023 in der Oberliga aufgelaufen ist.

Nach zwei schwierigen Jahren im Abstiegskampf der Westfalenliga Staffel 2 möchten die Wittgensteiner wieder eine bessere Rolle spielen. Der Auftakt ist durchaus gelungen. Dank des 4:1-Heimsiegs gegen den Holzwickeder SC rangiert der TuS auf Platz 4. Insgesamt fünf Tore hat Schardt bislang beigetragen. Am vergangenen Sonntag war er der Matchwinner mit drei Treffern. Mit einer tollen Einzelaktion, als er zwei HSC-Verteidiger aussteigen ließ, gelang ihm die frühe Führung (4.). Sein Doppelpack zum 4:0 (56./63.) entschied letztlich die Partie. Mit einem sehenswerten Schuss vom Strafraumeck in den Winkel sowie einer wunderbar verwandelte Hereingabe am Fünfmeterraum zeigte der gebürtige Siegener seine ganze Klasse.

Am morgigen Donnerstag wartet auf das Siegen-Wittgensteiner Land ein Leckerbissen. Schardt trifft mit Erndtebrück im Westfalenpokal auf seinen Ex-Verein im Siegener Leimbachstadion.