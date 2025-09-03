Spieler der Woche: Ex-Siegener erzielt Dreierpack in der Westfalenliga

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Nach zwei Jahren bei den Sportfreunden Siegen mit dem krönenden Abschluss Regionalliga-Aufstieg kehrte der 29-jährige Lars Schardt im Sommer zum TuS Erndtebrück zurück, für den er von 2020 bis 2023 in der Oberliga aufgelaufen ist.
Nach zwei schwierigen Jahren im Abstiegskampf der Westfalenliga Staffel 2 möchten die Wittgensteiner wieder eine bessere Rolle spielen. Der Auftakt ist durchaus gelungen. Dank des 4:1-Heimsiegs gegen den Holzwickeder SC rangiert der TuS auf Platz 4. Insgesamt fünf Tore hat Schardt bislang beigetragen. Am vergangenen Sonntag war er der Matchwinner mit drei Treffern. Mit einer tollen Einzelaktion, als er zwei HSC-Verteidiger aussteigen ließ, gelang ihm die frühe Führung (4.). Sein Doppelpack zum 4:0 (56./63.) entschied letztlich die Partie. Mit einem sehenswerten Schuss vom Strafraumeck in den Winkel sowie einer wunderbar verwandelte Hereingabe am Fünfmeterraum zeigte der gebürtige Siegener seine ganze Klasse.
Am morgigen Donnerstag wartet auf das Siegen-Wittgensteiner Land ein Leckerbissen. Schardt trifft mit Erndtebrück im Westfalenpokal auf seinen Ex-Verein im Siegener Leimbachstadion.
Name: Schardt
Vorname: Lars
Spitzname: /
Verein: TuS Erndtebrück
Im Verein seit: Sommer 2025
Wohnort: Siegen
Alter: 29
Geburtsdatum: 15.08.1996
Größe: 1,75
Geburtsort: Siegen
Nationalität: Deutsch
Position: Angriff
Welche genaue Position spielst du am liebsten: Sturm
Fuß: Rechts
Trikotnummer: 10
Vorherige Karriere-Stationen: TSV Weißtal (2014-20), TuS Erndtebrück (2020-23), Sportfreunde Siegen (2023-25)
In dem Alter habe ich mit dem Fußballspielen begonnen: 5 Jahre
Meine Jugendvereine: TSV Weißtal und Sportfreunde Siegen
Beruf: Werkstoffprüfer
Beschreibe dich mit drei Worten: Ehrgeizig, Humorvoll, zuverlässig
Welches Ritual hast du vor dem Spieltag: 1 Dattel mit Zartbitterschokolade
Dein Lieblingswetter am Spieltag: 18° bewölkt
Darum spiele ich Fußball: aus Leidenschaft und aus Spaß am Spiel
Das ist mein fußballerisches Vorbild: Messi und Ronaldinho
Das kann ich neben Fußball am besten: Urlaub machen
Dein größter Erfolg: Regionalliga-Aufstieg mit SF Siegen
Deine bitterste Niederlage: Kreispokalfinale mit Erndtebrück gegen Fortuna Freudenberg
Dein aktuell bester Mitspieler: Olli Schnitzler
Der beste Mitspieler deiner bisherigen Laufbahn: Rikuhei Nabesaka
Der Trainingsweltmeister in deiner Mannschaft: Kevin Krumm
Ich sitze in der Kabine neben: Simon Mack
Wen tunnelst du im Training am liebsten: Tobias Filipzik und William Wolzenburg
Welche Schlagzeile möchtest du mal über dich lesen: Schardt mit Viererpack
Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde: Salz und Pfeffer für meine gefangenen Fische und einen Hut
Das ist mein persönliches Saisonziel: Verletzungsfrei bleiben und zweistellig treffen
Das ist mein Saisonziel mit der Mannschaft: Nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben
Das möchte ich in meiner Fußball-Laufbahn noch erreichen: Weiterhin den Spaß am Spiel beibehalten und einen Aufstieg würde ich gerne nochmal miterleben